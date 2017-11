RB Leipzigs Nationalkicker erzielen viele Tore und feiern erfolgreiche Premieren

Bei so einer großen Freude geht dann auch mal was kaputt.

Bei so einer großen Freude geht dann auch mal was kaputt. © Imago

So sehen Sieger aus: Schweden fährt zur WM 2018 in Russland.

So sehen Sieger aus: Schweden fährt zur WM 2018 in Russland. © Imago

Abpfiff. 0:0 in San Siro. Schweden hat es geschafft.

Abpfiff. 0:0 in San Siro. Schweden hat es geschafft. © Imago

Italiens Antonio Candreva (l) und Schwedens Emil Forsberg in Aktion.

Italiens Antonio Candreva (l) und Schwedens Emil Forsberg in Aktion. © dpa

Premiere für Bruma

Bei Freundschaftsspielen waren auch Marcel Sabitzer für Österreich sowie Bruma für Portugal im Einsatz. Sabitzer bestätigte im Nationalteam seine überragende Form und traf beim 2:1-Sieg über Uruguay zum 1:0. Bruma feierte seine Premiere im portugiesischen A-Nationalteam. Der 23-Jährige wurde beim 3:0-Sieg gegen Saudi-Arabien in der 75. Minute eingewechselt und stand beim 1:1 gegen die USA sogar in der Startformation des Europameisters. Nachwuchskicker mit vielen Toren.

Lukas Klostermann und Konrad Laimer spielten mit ihren U21-Teams um die Qualifikation für die EM 2019 und zeigten sich dabei treffsicher. Der Leipziger Rechtsverteidiger traf sowohl beim 7:0 gegen Aserbaidschan als auch beim 5:2 gegen Israel je einmal. Ebenfalls zwei Treffer, einen pro Partie, steuerte Laimer in der österreichischen U21 bei. Gegen Serbien verlor sein Team noch mit 1:3, am Dienstag besiegten die ÖFB-Junioren Mazedonien mit 4:0. In beiden Partien trug der RB-Spieler die Kapitänsbinde.