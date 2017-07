RB Leipzigs Neuzugang Augustin überzeugt mit Hattrick

Dessau. Eins ist bereits nach dem ersten Testspiel klar: RB Leipzig ist vier Wochen vor dem Saisonstart zumindest fit für die erste Runde im DFB-Pokal. Denn dort wartet, wie am Freitagabend in Dessau, ein Sechstligist auf den Champions-League-Teilnehmer.

In der ersten Halbzeit glänzte vor allem Neuzugang Jean-Kevin Augustin mit einem Hattrick (2:0 bis 4:0). „Er hat gute Laufwege in die Tiefe und ist schnell. Man hat heute und auch in den letzten Tagen im Training gesehen, dass er weiß, was da vorne zu tun ist“, freute sich der RB-Coach über seinen neuen Offensivspieler.