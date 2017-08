RB Leipzigs Oliver Burke: Gewinner mit fünf Buchstaben

Leipzig/London. Gewinner der RB-Vorbereitung mit fünf Buchstaben? Burke, Oliver Burke! Der Schotte kann also doch kicken, ist ab sofort unverkäuflich und war nach dem 2:0 der Roten Bullen gegen Benfica Lissabon ein gefragter Mann bei den englischen TV-Teams. Weil er so gut gespielt hatte und es keinen Dolmetscher brauchte. Das Frage-Antwort-Spiel ging nahezu gefühlsecht über die Sender.

Kein Vergleich zu den 617 Minuten in 25 Bundesliga-Einsätzen mit insgesamt drei lichten Momenten: Vorlage beim 1:0 gegen Dortmund, Tor beim 1:1 in Köln, Vorlage beim 2:0 in Darmstadt. Ansonsten: Ballan- und Wegnahme in einer Bewegung, devot im Zweikampf, entweder zu früh oder zu spät startend. Ein Fremdkörper, dem Coach Ralph Hasenhüttl dennoch gebetsmühlenartig Fortschritte attestierte. Man könnte auch sagen: unterstellte.

Gegen Benfica beeindruckte Burke auch den auf der Tribüne spähenden Arsenal-Coach Arsene Wenger. So will Hasenhüttl den Mann sehen. So will ihn auch Rangnick sehen.

Ralph und Ralf waren ob Burkes Performance beglückt und haben den Schotten einstweilen von der imaginären Verkaufsliste gestrichen. Wobei er auf dieser ja nie stand. Jedenfalls nicht so richtig. Wenn ein Club, sagen wir, 20 Millionen Euro geboten und der Spieler um Freigabe gebeten hätte, wären Rangnick/Hasenhüttl in sich gegangen und hätten ein yes, Olli! gehaucht. Das war Stand der Dinge vor den Tagen von Seefeld und London. In den Tagen haben sie/wir einen anderen Burke kennengelernt.

Am Mittwoch, zehn Uhr, wird wieder trainiert. Am Sonnabend, 16.45 Uhr, geht die Generalprobe gegen Stoke City über die Bühne. Stoke und auch Huddersfield sind Vereine, die die Fühler nach Mister Burke ausgestreckt hatten. Aber was soll dieser Super-Fußballer in der englischen Provinz, wenn er hier in Leipzig und in der Champions League dringend gebraucht wird.

Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Der Fußball ebenfalls.