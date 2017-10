RB Leipzigs Orban nach Roter Karte ein Spiel gesperrt

Leipzig. Diese Notbremse hat den Deutschen Fußballbund nicht ins Straucheln gebracht. Das Sportgericht des DFB bewies Fingerspitzengefühl und sperrte am Montag Willi Orban für ein Ligaspiel. Der Kapitän von RB Leipzig ist damit am kommenden Sonnabend gegen Hannover 96 zu einer Zwangspause verpflichtet.

Orbans Auftritt in der 13. Minute beim FC Bayern München hatte am vergangenen Sonnabend zu heftigen Diskussionen geführt. Nach einem Rempler an Arjen Robben ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert. Während Orban mit einem Freistoß und der gelben Karte rechnete, redeten einige Bayern-Spieler auf den Berliner Unparteiischen an. Er vergewisserte sich schließlich beim Videoassistenten und zog den roten Karton: Notbremse und Vereitelung einer klaren Torchance. Die TV-Bilder zeigen allerdings nicht, ob der schnelle Robben den weit vorgelegten Ball überhaupt noch erreicht hätte.