RB Leipzigs Peter Gulacsi wird Ungarns Fußballer des Jahres 2018

Leipzig. RB Leipzigs Péter Gulácsi ist erstmals zu Ungarns Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 28-jährige Torhüter setzte sich bei der Wahl durch den ungarischen Sportjournalistenverband vor Abwehrspieler Roland Juhász (MOL Vidi FC) und Hoffenheims Stürmer Ádám Szalai durch. Die Auszeichnung erfolgte am Donnerstagabend in Budapest. Der Schlussmann der Roten Bullen konnte selbst nicht anwesend sein und verfolgte die Ehrung vor dem Fernseher. Gulácsi absolvierte bisher 23 Länderspiele für Ungarn. In der aktuellen Bundesliga-Saison absolvierte er alle 21 Spiele und konnte dabei in zehn Partien seinen Kasten sauber halten. Allein in den letzten vier Partien seiner Roten Bullen gegen Düsseldorf (4:0), Hannover (3:0), Wolfsburg (1:0) und Frankfurt (0:0) blieb der stets unaufgeregt und souverän wirkende Ungar ohne Gegentreffer und zeigt mit teils spektakulären Rettungstaten seine Klasse.