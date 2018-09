RB Leipzigs Pokalduell mit Hoffenheim gibt's im Free-TV

Leipzig. Bei der Auslosung konnten sich viele ein Schmunzeln nicht verkneifen. RB Leipzig muss in der zweiten Runde des DFB-Pokal s ausgerechnet gegen die TSG 1899 Hoffenheim ran. Brisanz erhält die Begegnung durch 1899-Coach Julian Nagelsmann, der bekanntlich im kommenden Sommer die aktuell noch von Ralf Rangnick betreuten Roten Bullen übernehmen wird. Diese Pointe haben offenbar auch die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erkannt. Die für den 31. Oktober um 20.45 Uhr angesetzte Partie wird live (und kostenfrei) in der ARD gezeigt.

Der Deutsche Fußball-Bund setzte am Donnerstag auch die anderen Spiele zeitgenau an. So steigt das brisante Niedersachsenduell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg am 30. Oktober (18.30 Uhr) und das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen am 31. Oktober (20.45 Uhr).