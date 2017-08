Yussuf Poulsen: „RB Leipzig ist die beste Entscheidung meines Lebens“

Leipzig. Juni 2013, Tirol, RB macht sich am Walchsee fit für die dritte Liga. Aufstiegs-Coach Alexander Zorniger rasiert sich erst wieder, wenn er einen Ersatz für Stefan Kutschke hat. Während Zorniger kurz davor ist, sich auf den Bart zu treten, wird Kutschke II im Auerbachs Keller gesichtet. Yussuf Poulsen, 19 Jahre, Lyngby BK. Ablöse eine Million Euro. Erster Eindruck beim Üben: Poulsen stoppt den Ball weiter, als ihn seine Kollegen schießen. Zweitens: Poulsen springt höher als Hessenstute Halla, ist doppelt so schnell wie der just ausgemusterte Timo Rost. Drittens: Poulsen lernt schnell. Deutsch, Ball-An- und Mitnahme, kochen, Bettenmachen. Poulsen bezieht auf Anregung von Sportdirektor Ralf Rangnick eine WG mit Jo Kimmich. Vier Jahre, 121 Pflichtspiele und 33 Tore später sagt Poulsen: „Leipzig war die beste Entscheidung meines Lebens.“ Vorm Bundesliga-Start auf Schalke (Sonnabend, 18.30 Uhr) ist der 23-jährige dänische Sonnenschein in der Form seines Lebens. Siehe das 5:0 gegen Dorfmerkingen.