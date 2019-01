RB Leipzigs Poulsen nach Niederlage gegen BVB: "Wir waren die bessere Mannschaft"

RB Leipzigs Yussuf Poulsen hat sich am Sonntag nach der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund kritischen Fragen gestellt. In der TV-Sendung "Wontorra – der Fußball-Talk" bei Sky äußerte sich der 24-Jährige unter anderem zur Pleite, Timo Werner und seiner eigenen Zukunft. Ursprünglich war neben Moderator Jörg Wontorra, Ex-Bundesligastürmer Jan Aage Fjörtoft, sowie den Journalisten Uli Köhler, Frank Hellmann und Lutz Wöckener auch Ralf Rangnick als Gast vorgesehen. Der Trainer der Roten Bullen hatte seinen Besuch jedoch aus terminlichen Gründen abgesagt und wurde durch Poulsen vertreten. Wir haben die wichtigsten Aussagen des Dänen gesammelt.

"Einen Tag später tut es immer noch weh, vor allem die Art und Weise, wie wir verloren haben. Dortmund wird nach dem Spiel etwas starkgeredet. Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft. Die ersten 20 Minuten war es nicht so. Danach haben wir das Spiel dominiert, und hatten die besseren Chancen."

"Gestern war ich sehr oft in der Vorlagenrolle. Ich habe viele Hochkaräter vorbereitet. Wir haben zusammen die Chancen rausgespielt. Vielleicht sind Timo (Werner, Red.) und ich nicht in die guten Abschlusspositionen gekommen wie sonst, aber eben andere."

"Beide sind gut genug, um mit 1:0 gegen uns zu gewinnen. Gegen Hoffenheim sah Bayern sehr stark aus. So habe ich sie in dieser Saison noch nicht gesehen. Das Duell um die Meisterschaft ist noch nicht entschieden."

"Wir sind in der Europa League nicht mit unserer Leistung zufrieden, hatten aber auch ein bisschen Pech. Aber am Ende waren wir nicht gut genug. Für uns als Spieler war das schon schlimm. Eine Blamage würde ich es nicht nennen."

Zum Ausscheiden in der Europa League

Zur eigenen Zukunft:

"Ich weiß nicht, ob Leipzig meine Endstation ist. Ich habe noch viele Jahre vor mir, aber ich schaue nicht gern weit in die Zukunft. Ich genieße den Moment und setze mir kurzfristige Ziele. Im Moment passt alles perfekt. Vielleicht wird das in der Zukunft mal nicht so sein. Dann muss ich etwas Anderes probieren."