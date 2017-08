RB Leipzigs Poulsen sagt WM-Qualifikationsspiele mit Dänemark ab

Leipzig. Nationalspieler Yussuf Poulsen hat die WM-Qualifikationsspiele mit Dänemark abgesagt. Der Stürmer verpasst damit die Partie gegen Polen am kommenden Freitag sowie das Spiel am Montag (4. September) gegen Armenien. Das bestätigte der Verein dem Sportbuzzer am Sonntag vor der Partievon RB Leipzig gegen den SC Freiburg. In Gruppe E stehen die Dänen derzeit punktgleich mit dem Tabellenzweiten Montenegro auf Rang drei (10 Zähler).