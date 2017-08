RB Leipzigs Poulsen warnt: „Wenn wir solche Fehler gegen Schalke machen, wird es hinten brennen“

Finanzielle Pokalfreuden: Das Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal spült RB Leipzig 318.500 Euro extra in die Kasse. Für die Teilnahme an der ersten Runde kassierte der Verein 159.000 Euro. Im Achtelfinale (dritte Runde) schüttet der DFB dann 637.000 Euro Prämie an jeden teilnehmenden Club aus.

Gewinner: Yussuf Poulsen und Marcel Sabitzer. Der Däne bereitete drei Tore vor, übernahm die Verantwortung beim zweiten Elfmeter und verwandelte. Der Österreicher Sabitzer erzielte die wichtigen ersten zwei Tore, wurde „Man of the match“ und bekam ein Sonderlob vom Trainer: „Er ist einer, auf den man sich immer verlassen kann. Egal ob gegen Dorfmerkingen oder in der Champions League. Trotz Schmerzen im Sprunggelenk hat er so lange durchgehalten, bis das Spiel entschieden war.“