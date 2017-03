RB Leipzigs Ralf Rangnick beim Sport1-Doppelpass angriffslustig

RB Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, am Sonntag Stargast beim Sport1-Doppelpass im Hotel Hilton-Airport, gab sich dort angriffslustiger als seine Fußballer am Tag zuvor.

Anzeige

Die bayerische Landeshauptstadt München wird mehr und mehr zur verlängerten medialen Werkbank der Roten Bullen. Zwei Wochen nach dem Auftritt von RB-Coach Ralph Hasenhüttl beim Sky-90-Talk war wieder eine leitende Kraft in München zugegen. Ralf Rangnick, am Sonntag Stargast beim Sport1-Doppelpass im Hotel Hilton-Airport, diskutierte mit Moderator Thomas Helmer, den Reporter-Legenden Marcel Reif und Hansi Küpper sowie Christian Kynast, Kicker-Chefreporter Carlo Wild und Armin Veh (Coach a.D.) über Gott, RB und die freundlich-feindliche Welt.

Eine muntere Runde, die Helmer mit einem vermeintlichen Bayern-Angebot für RB-Star Naby Keita eröffnete. Rangnick weiß davon nichts. „Naby kann irgendwann überall spielen, er macht den Unterschied. Er hat einen Vertrag bis 2021 - ohne Ausstiegsklausel. Naby bleibt bei uns." Rangnicks Wertschätzung für Keita ist grenzenlos. „Ich würde Naby nicht gegen Drogba tauschen." Drogba ist der 100-Millionen-Euro-Mann von Manchester United.

Weiteres Thema, na klar: Das Leipziger 0:1 gegen Wolfsburg. DNA entschlüsselt? Keinen Plan B in der Schublade? Müde vom Wandern? Angst vorm internationalen Geschäft? Fakt ist: RB ist sensationelle 123 Kilometer gelaufen. Quantitativ top, qualitativ dünn. Rangnick monierte das nicht vorhandene konzertierte Handeln, man sei schlicht falsch gelaufen. „Jeder Sieg in der Bundesliga ist etwas Besonderes, das geht aber nur mit besonderen Leistungen. Die haben wir gegen Wolfsburg nicht gebracht. Mit 49 Punkten qualifizieren wir uns nicht für die Champions League." Reif tröstend: „Lehrgeld muss man auch RB zugestehen." Wild ist sich sicher: „RB qualifiziert sich für die Königsklasse."

Fotogalerie zum Spiel RB Leipzig - VfL Wolfsburg RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (2) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (3) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (4) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (5) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (6) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (1) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (15) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (9) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (12) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (8) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (7) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (10) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (11) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (13) (dpa) RB Leipzig empfing den VfL Wolfsburg zum Heimspiel (14) (dpa)

Weiteres Thema: Die Rückkehr des beim FC Bayern unglücklichen Jo Kimmich nach Leipzig. „Wir schreiben uns ab und zu", so Rangnick, der auch zu den Lästereien von Union-Coach Jens Keller gehört wurde. Kellers Replik geht so: Der RB-Fußball sei nicht seiner, die Bälle „fliegen wie beim Tennis hin und her". Undank ist der Welten Lohn: Keller hospitierte im Winter 2016 in der Türkei bei Rangnick. Der findet Kellers Bemerkungen nicht so sexy.

Diskutiert wurde auch die Verletzung Yussuf Poulsens. Rangnick: „Yussufs Fehlen tut uns weh, ihn kann man wie Mario Gomez hoch und weit anspielen. Ich hoffe, dass Yussuf nach der Länderspielpause zurückkommt." Das wäre im Heimspiel gegen Darmstadt. „Mit ihm sind wir schwerer zu bespielen."

Die Frage an Hansi Küpper: Ist RedBull ein normaler Sponsor? #DOPA pic.twitter.com/j5YZ1ilYe5 — SPORT1-Doppelpass (@SPORT1_Dopa) March 12, 2017

Plan B gibt es bei RB sehr wohl, sagt Armin Veh. Siehe beim 4:1 in Freiburg. „Da hat RB klasse Fußball gespielt."

Heiß wurde der Vormittag, als Rangnick die Schwalbe des Herthaners Patrick Weiser gegen den BVB in Relation zum Blätterrauschen in der Causa Timo Werner setzte. Die Aufregung rund um Weiser werde viele kleiner ausfallen, prophezeite der 58-Jährige. „Weil Weiser nicht bei RB, sondern einem Traditionsverein spielt."

Ups, betretenes Schweigen.

Weiter im Text, rein in die Debatte: Ist RB Fußball oder kann das weg? Hansi Küpper, der bekennender BVB-Fan ist, hat Probleme mit der Gründungsidee von RB. „Normalerweise ist erst der Verein da, dann kommt der Erfolg, dann der Sponsor. Das ist bei RB Leipzig anders, da ist die Reihenfolge eine andere." Für Rangnick ist Küppers BVB leuchtendes Vorbild in Sachen Vermarktung. „Das Stadionmagazin hat 89 Seiten, die Hälfte ist Werbung." Dass RB mit einer besonderen Anschubfinanzierung an den Start gegangen ist, sei unstrittig, so Rangnick.

Marcel Reif hat kein Problem mit RB: „Niemand macht dort einen Hehl daraus, wie RB entstanden ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass Forsberg oder Werner eine Dose performen. In der Diskussion ist viel Scheinheiligkeit und Heuchelei." Der Leipziger Bild-Mann Christian Kynast hob die Euphorie in Leipzig hervor. „Die Heimspiele sind fast immer ausverkauft und auch die Zahl der Schlachtenbummler wird größer." Am Sonnabend geht es nach Bremen.

KOMMENTIEREN