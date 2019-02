RB Leipzigs Ralf Rangnick hat gegen Hoffenheim die Qual der Wahl

Laimer kehrt zurück

Ebenso wieder dabei ist Konrad Laimer. Der formstarke Österreicher hatte zuletzt eine Gelbsperre absitzen müssen und drängt nun wieder ins Team: "Er gehört aufgrund seiner Leistungen eigentlich in die erste Elf. Aber das gilt auch für einige andere", sagte Rangnick während der Pressekonferenz am Sonntag. Weil aktuell nur die längerfristig verletzten Amadou Haidara, Leihspieler Emile Smith Rowe und Abwehr-Chef Dayot Upamecano noch nicht eingesetzt werden können, steht der Coach vor schweren Entscheidungen: "Wir schauen uns noch das Training an und entscheiden dann, wer für den Kader nominiert wird." Rangnick will sich über sein in dieser Saison noch ungewohntes Luxusproblem aber nicht beschweren: "Mir ist es lieber so. Wir hatten ja auch schon Phasen, in denen sich der Kader quasi von selbst benannt hat."