RB Leipzigs Ralf Rangnick kritisiert Bundestrainer: Zu wenige Nationalspieler

Von Leipzig ist einzig wieder Mittelstürmer Timo Werner in den Kader für das Testmatch am Donnerstag in der Red Bull Arena gegen Russland sowie für die Partie in der Nations League am Montag nächster Woche in Gelsenkirchen gegen die Niederlande berufen worden. Von Leverkusen sind Jonathan Tah, Julian Brandt und Kai Havertz von Bundestrainer Joachim Löw eingeladen worden.