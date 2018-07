RB Leipzigs Ralf Rangnick sieht Nagelsmann eines Tages bei Real Madrid oder Barcelona

Leipzig. RB-Sportdirektor und -Trainer Ralf Rangnick hat nach dem WM-Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Reformen im DFB angemahnt. Dass Bundestrainer Joachim Löw weitermachen darf , bezeichnete Rangnick in einem Interview der „Bild am Sonntag“ als „nachvollziehbar“. Es werde jedoch „wichtig sein, dass es Veränderungen gibt“, sagte er.

Nachfolger: Robert Klauß (r.) war bislang der Trainer von RB Leipzigs A-Junioren. Jetzt ist er Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Ralf Rangnick und Assistent Jesse Marsch (l.). © GEPA pictures

Assistent: Jesse Marsch von den New York Red Bulls wird an der Seite von Chefcoach Rangnick RB Leipzigs Herrenmannschaft trainieren. Bei den Roten Bullen unterschrieb der US-Amerikaner einen Zweijahresvertrag. © dpa

„Es geht ja jetzt nicht mit irgendwelchen Freundschaftsspielen weiter. Man kann über die Nations League denken, wie man will, aber es ist ein Wettbewerb, in dem es um etwas geht . Und wir spielen gegen Frankreich und Holland. Da glaube ich nicht, dass es irgendjemanden gibt, der einfach zur Tagesordnung übergehen wird“, sagte Rangnick.

Im entscheidenden letzten Gruppenspiel verlor Löw mit seiner Truppe gegen Südkorea mit 0:2 und schied als erste deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde einer WM-Endrunde aus. Für Löw und sein Trainerteam war das WM-Aus die bisher größte Niederlage bei der Nationalmannschaft. © dpa

Ehrung: Beim Sportpresseball in Frankfurt im November 2016 erhält Bundestrainer Joachim Löw (von rechts) die Auszeichnung "Legenden des Sports" aus den Händen der Weltmeister Horst Eckel (1954) und Miroslav Klose (2014). © DPA

Der Wahnsinn hat ein Ende: Beim EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien entscheidet das Elfmeterschießen. 18 Schützen treten an, Deutschland steht zwischendurch kurz vor dem Aus. Dann trifft der Kölner Jonas Hector (rechts) gegen Italiens Gianluigi Buffon zum 7:6 - Halbfinale. © DPA

Das verrückteste Spiel: Im EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien steht es 1:1 - das Elfmeterschießen muss her. Joachim Löw motiviert seine Mannschaft. © DPA

Die WM-Party: In Berlin feiern Torwarttrainer Andreas Köpke (von links), Bundestrainer Joachim Löw, Co-Trainer Hans-Dieter Flick und DFB-Manager Oliver Bierhoff den Weltmeistertitel. © DPA

Da ist das Ding: Bundestrainer Joachim Löw ist am 13. Juli 2014 auf dem Höhepunkt. Im Kreise seiner Spieler reckt er nach dem 1:0 gegen Argentinien den goldenen WM-Pokal in den Himmel von Rio de Janeiro. © DPA

Allein, allein: Nach dem WM-Sieg 2014 schleicht Bundestrainer Joachim Löw (rechts) über den Rasen des Maracanã Stadions in Rio de Janeiro. Wie einst Franz Beckenbauer nach dem Titel 1990 in Rom. © DPA

Der Motivations-Moment: Im WM-Finale 2014 gegen Argentinien wechselt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) in der 88. Minute Stürmer Mario Götze für Miroslav Klose ein. Löw sagt: "Jetzt zeig der Welt, dass du besser bist als Messi." Und Götze zeigt. © DPA

Der Tröster: Nach dem sensationellen 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Gastgeber Brasilien nimmt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) Brasiliens Coach Luiz Felipe Scolari in den Arm. © DPA

Einen bitteren Moment in der Ära Löw musste die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der EM 2012 hinnehmen. Damals traf Mario Balotelli doppelt und schickte Deutschland damit nach Hause. © Getty Images

Wembley in Bloemfontein: Im WM-Viertelfinale 2010 gegen England trifft Frank Lampard (im Hintergrund) die Unterkante der Latte. Der Ball fällt hinter die Linie, Manuel Neuer klärt. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Deutschland gewinnt 4:1. © DPA

Das Debüt: Joachim Löw in seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer 2006 auf Schalke gegen Schweden. © DPA

Löw habe nach Turnieren „die Sachlage immer richtig analysiert und die richtigen Schritte ergriffen. Darauf setze ich auch diesmal“, sagte der 60-Jährige. Auf die Frage, wie er als Trainer auf die Affäre um die Fotos der Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reagiert hätte, antwortete Rangnick: „Das weiß ich nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt.“

Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe

Rangnick ist der Ansicht, er und Nagelsmann könnten voneinander profitieren. „Wir lernen ja alle jeden Tag dazu. Auch ich mit meinen 60 Jahren.“ Das sei auch ein Grund gewesen, warum Nagelsmann sich für Leipzig entschieden habe. „Ich glaube, für ihn ist es spannend in einem Team zu arbeiten, in dem auch er noch mal neuen Input erhalten kann. Das hat er in Hoffenheim natürlich auch bekommen, aber hier hat er mit mir zusätzlich auch noch einen Ex-Trainer, mit dem er sich austauschen kann“, betonte Rangnick.