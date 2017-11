RB Leipzigs Rangnick: "Timo Werner hat keine Ausstiegsklausel"

Nein. Man hat nicht nur gegen Hannover gesehen, wie wichtig er ist. Selbst wenn wir nicht in der Champions League überwintern sollten, würde es keinen Sinn machen, Naby früher nach Liverpool gehen zu lassen. Wir wollen natürlich versuchen, uns in der Bundesliga wieder international zu qualifizieren. Und dazu brauchen wir Naby.

Ob Klausel oder nicht, ist zweitrangig. Wenn ein großer Verein mit einem Gehalt von zehn bis zwölf Millionen Euro lockt und der Spieler weg will, muss man sich damit auseinandersetzen. Solche Summen wollen und können wir nicht bezahlen. Aber ich habe bei Dayot große Hoffnung, dass er noch ein paar Jahre bei uns bleibt. Er, seine Berater und Eltern haben bisher immer gute und richtige Entscheidungen getroffen. Er ist mit 16 nach Salzburg gegangen, und hat dort seine ersten Profi-Einsätze beim FC Liefering gehabt. Da hatte er schon besser dotierte Angebote von großen Clubs vorliegen. Gegen Hannover haben wir mit Dayot und Ibrahima Konate verteidigt. Der eine ist 19, der andere 18. Eine derartige Konstellation dürfte in ganz Europa einmalig sein. Ich traue Ibrahima eine ähnliche gute Entwicklung zu.

Dayot Upamecano ist zarte 19 und spielt in Bälde bei Real Madrid oder in Barcelona.

Er hat keine einfache Zeit hinter sich. Das Tor in Porto war wichtig für ihn, das Siegtor gegen Hannover und die Vorlage auf Yussuf haben ihm und uns extrem gut getan. Timo hat in jungen Jahren mehr erlebt, als andere in ihrer kompletten Karriere.

Wenn bei uns kaum Junge spielen würden, wäre die Argumentation sicher schwieriger. Das ist aber nicht der Fall. Wir wollen Spieler, die zuerst auf ihre Karriere-Entwicklung achten und erst in zweiter Linie an ihren Verdienst denken.

Wir sind immer aktiv, müssen immer auf dem Stand der Dinge sein und dann schnell unseren Hut in den Ring werfen. Wir fischen nicht alleine in diesem Teich, haben große und namhafte Konkurrenz.

Platz zwei in der Liga, Platz drei in der Champions-League-Gruppe, raus im Pokal gegen die Bayern. Ihr Fazit?

In der Bundesliga sind wir trotz Mehrfachbelastung absolut auf Kurs, haben fantastische zwei Punkte im Schnitt geholt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Übrigens haben wir im letzten Jahr gegen die gleichen Gegner (Ingolstadt und Darmstadt habe ich in dieser Rechnung mit Stuttgart und Hannover ersetzt) fünf Punkte weniger geholt. Und gegen Hannover stand die jüngste RB-Mannschaft aller Zeiten auf dem Feld. Im Pokal hätte ich sehr gerne gesehen, wie das Bayern-Spiel mit Videobeweis und elf gegen elf ausgegangen wäre. In der Champions League haben wir Erfahrung und vier Punkte gesammelt. Wir werden in Monaco und gegen Istanbul ums Überwintern in der Champions League kämpfen.

Sie kämpfen auch um eine Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Ralph Hasenhüttl. Wann sagt er ja?

Von Kampf würde ich nicht sprechen, es ist alles in bester Ordnung. Er ist bei uns glücklich, wir sind mit ihm glücklich. Wir würden gerne über 2019 hinaus mit ihm verlängern.