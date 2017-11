RB Leipzigs Rückreise mit Verspätung - Co-Pilot erkrankt

Marca (Spanien): "Danilo brachte Porto in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße und sicherte am Mittwoch durch den 3: 1-Sieg gegen RB Leipzig alle Chancen auf das Weiterkommen in Gruppe G. Nach 13 Minuten gingen die Gastgeber durch Kapitän Hector Herrera in Führung. Leipzig glich aus, als der eingewechselte Timo Werner drei Minuten nach Wiederanpfiff über den heraustürmenden Porto-Torhüter Jose Sa hinweg ins Tor schoss. Nach 61 Minuten traf Danilo nach einem Freistoß in die untere Ecke, der eingewechselte Pereira stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Porto rangiert mit sechs Punkten auf Rang zwei, zwei vor Leipzig auf Rang drei." © Marca