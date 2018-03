RB Leipzigs Sportdirektor Rangnick über Hasenhüttl: „Unser Verhältnis ist so wie am ersten Tag, absolut top“

Anzeige

Im fünften Anlauf das erste Mal die Bayern geschlagen. Was war diesmal anders?

„Es war an der Zeit, wir waren ja schon zweimal kurz davor, die Bayern zu schlagen. Heute war es so verdient wie noch nie. Wir hatten mit Ausnahme der ersten zehn Minuten in der neuen Grundordnung, mit der wir genau einmal trainiert haben, das Spiel eigentlich in allen Bereichen im Griff. Das Torschussverhältnis zur Halbzeit war 13:1 für uns. Wenn man bedenkt, dass wir in der Nacht zum Freitag erst um 4 Uhr im Bett waren, ist die Leistung umso höher einzuschätzen.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © dpa RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images RB Leipzig - FC Bayern München (2:1) © 2018 Getty Images

Ist es etwas überraschend, dass man die Bayern mit einem taktischen Kniff, einem neuen 3-4-3-System, so überrumpeln kann, dass es ein Spiel lang so gut funktioniert?

„Ich weiß nicht, ob wir sie überrascht haben. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass die Vorgehensweise genau die richtige war. Nämlich ständig Druck zu machen, nicht einfach nur abwartend zu spielen. Das ist in der Regel gegen Bayern kein guter Matchplan. So wie wir es heute gemacht haben, haben wir enorm viel für unser eigenes Selbstvertrauen tun können. Das einzige, was die Mannschaft noch hätte besser machen können, sie hätte noch ein paar Tore mehr schießen können, sodass das Spiel frühzeitig entschieden gewesen wäre.“

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf gegen Bayern in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Lässt nur einen rein gegen die Bayern - das ist eine 1! © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Klasse auf rechts, seine beste Partie im RB-Trikot. Note 1. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Nur einmal nicht im Bilde. Das ist gegen die Bayern-Stars natürlich auch eine 1. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Fantastischer Part des 19-Jährigen. Note 1. © GEPA Pictures (13) Stefan Ilsanker: Der Ösi-Fighter mit sensationeller Partie und finaler Rettungstat. Note 1. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Noch nie war er so wertvoll wie an diesem Abend. Note 1. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Klopp darf sich über einen Supermann freuen. Note 1. © GEPA Pictures (44) Kevin Kampl: Eine Woche verletzt, dann eine Auferstehung vom Feinsten. Note 1. © GEPA Pictures (17) Bruma: Wirbelwind, Windhund, Zitteraal. Note 1. © GEPA Pictures (9) Yussuf Poulsen: Der Kämpfer vor dem Herrn muss in die Eistonne. Note 1. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Zehn tolle Minuten, dann verletzt. Gute Besserung. Note 1. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Ein- und ausgewechselt, Super-Tor. Note 1. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Eiskalter Schwede, in der Kürze liegt die Würze. Note 1. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Siehe Forsberg in Französisch. Note 1. © GEPA Pictures

Was hat denn die Inspiration für das neue System geliefert?

„Die Frage müssen sie dem Trainer stellen, von mir kam die Idee nicht. Der Trainer hat mir bereits am Freitag gesagt, dass es in die Richtung geht und für mich war das absolut nachvollziehbar. Wir diskutieren ja auch immer mal wieder drüber, weil wir die Spielertypen dazu haben. Heute ist kein Spieler herauszuheben, aber was mich sehr angenehm überrascht hat war, wie Bruma diese doch durchaus defensiv anspruchsvolle Rolle gemeistert hat.“

Am Freitag hat Trainer Ralph Hasenhüttl mehrfach Kritik an dem Druck von außen und den Ansprüchen trotz Doppelbelastung geäußert. Wie haben Sie das verstanden?

„Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Ich kann nur nochmal sagen, unser persönliches Verhältnis ist so wie am ersten Tag, nämlich absolut top. Wenn sie jetzt fragen, ob ich mich selber damit angesprochen gefühlt habe, sage ich nein. Er hat heute vor dem Spiel nochmal gesagt, dass es allgemein gemeint war und da kann ich ihn absolut verstehen. Ich war selber lang genug Trainer. Es gab ja jetzt schon mehrfach die Frage, schafft die Mannschaft wirklich beides, die Ziele international zu erreichen, in der Europa League weiter zu kommen und gleichzeitig in der Bundesliga die Ziele zu erreichen. Eine bessere Antwort als heute konnte sie doch gar nicht geben. Wenn man bedenkt, dass Bayern ein eigentlich unbedeutendes Spiel am Mittwoch bereits um 18 Uhr in Istanbul hatte und wir mit Mühe und Not Freitag früh um 4 Uhr im Bett und heute trotzdem die deutlich frischere Mannschaft waren, damit ist alles beantwortet. Ich kann die Sichtweise vom Trainer nachvollziehen. Persönlich habe ich dafür absolutes Verständnis. Das wir grundsätzlich trotzdem ehrgeizig sind, er genauso wie ich, das ist doch vollkommen logisch.“

Also wäre es für Sie am Ende der Saison auch okay, Fünfter oder Sechster zu werden?

„Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Jetzt sind wir erstmal wieder dabei. Mit dem heutigen Ergebnis und womöglich einem Auswärtssieg in Hannover, bei allem Respekt, aber den trauen wir uns schon zu, wenn die Mannschaft so auftritt wie heute. Wenn wir in Hannover gewinnen, dann sieht die Situation zumindest Richtung Platz vier schon wieder ganz anders aus. Was sollen wir auch sagen, wir wollen nur Siebenter oder Achter werden? Auch zu Beginn der Rückrundenvorbereitung wurde intern gegenüber der Mannschaft gesagt, wir wollen das Maximale herausholen aus dieser Saison. Wer daheim Bayern München schlägt, warum soll der nicht auch gegen jeden anderen Gegner gewinnen können?“

In wie weit ist dieser Erfolg ein Prestigesieg?

„Gegen Bayern haben noch nicht so viele gewonnen, seitdem Jupp Heynckes dort Trainer ist. Genau genommen außer uns nur Gladbach. Das ist schon vier Monate her. Von daher kann die Mannschaft schon stolz darauf sein, so ein Spiel zu gewinnen und dann auch noch so verdient.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Stefan Ilsanker (RB Leipzig): "Dieser Sieg tut unglaublich gut. Wir haben bis zu letzten Sekunde gefightet und gezeigt, wie viel Herz in unserer Mannschaft steckt. Das Publikum war Wahnsinn! Genau dafür steht RB Leipzig. Dafür steht diese Stadt. Ein Riesen-Danke für diesen Support!" © GEPA pictures Mats Hummels (Bayern München): "Die Niederlage hat am Ende keine Auswirkung mehr auf den Tabellenplatz. Wir hätten aber gern besser gespielt. Mit dem 1:1 sind wir mit einem echt guten Ergebnis in die Halbzeit gegangen. Da hätte Leipzig führen müssen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein Fight. Wir hatten drei hundertprozentige Chancen. Die haben wir nicht genutzt, insbesondere meine Person war federführend beim Chancen vergeben. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. RB ist eine Toptruppe." © 2018 Getty Images Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn es mit der Verrletzung und dem Gegntor nicht so gut begonnen hat. Die erste Halbzeit war dann so mit das Beste, was wir in diesem Jahr gespielt haben. Die Frage war, schaffen wir das 90 Minuten? Es wurde immer schwerer, die letzten 15 Minuten haben wir dann versucht, es mit Mentalität zu verteidigen. Es war eine mutige Vorstellung von uns.“ © 2018 Getty Images Sven Ulreich (Bayern München): „Von Anfang an haben wir nicht so ins Spiel gefunden und hatten einige Ballverluste, die nicht hätten passieren dürfen. Dazu hatten wir nicht so den Zugriff. Leipzig hat gut gepresst und dann nach Balleroberung mit ihren schnellen Leuten in die Spitze gespielt. Da waren wir nicht so wach wie gewohnt und ein Stück weit zu passiv. Wir haben nicht so den Ball laufen lassen und nicht die Ruhe gehabt.“ © dpa Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Wir hatten ingesamt die besseren Chancen, haben deshalb verdient gewonnen. Wir haben taktisch etwas anders gespielt - das hat super funktioniert. Das Publikum war einfach großartig und hat uns über 90 Minuten getragen. Der Sieg geht auch an unsere Fans!" © 2018 Getty Images Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): „Ich war nicht überrascht, über die Art und Weise, wie RB Leipzig heute begonnen hat. Weil sie nicht nur eine gute Mannschaft sind, sondern weil sie auch Ambitionen haben, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Unsere Rückwärtsbewegung war nicht gut, wir haben den Leipzigern zu viele Räum gegeben. Für uns ist es kein Beinbruch, auch mal bei solch einer guten Mannschaft zu verlieren.“ © dpa Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir sind heute volles Risiko gegangen, haben mit Dreierkette gespielt und 90 Minuten hoch gepresst. Wir wollten endlich was holen gegen die Bayern - das hat heute geklappt." © 2018 Getty Images David Alaba (Bayern München): "Ein schwieriger Gegner in einem Spiel auf Augenhöhe. Wir waren nicht fokussiert genug und sind dafür bestraft worden. Wir müssen weiter arbeiten." (via Twitter) © 2018 Getty Images Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): "Hut ab vor der Leistung. Außer in den ersten zehn Minuten haben wir das Spiel in allen Bereichen dominiert. Das sagt gegen die Bayern einiges aus. Wir hätten nur ein paar Tore mehr schießen müssen. Die Mannschaft hat die Antwort darauf gegeben, ob sie beide Wettbewerbe unter einen Hut bekommen kann." © dpa Thomas Müller (Bayern München): "Es wurmt einen, ist für uns aber kein Weltuntergang. Wir sind vor allem mit der Phase in der ersten Halbzeit, wo wir unter Druck waren, nicht zufrieden. Leipzig hat so gespielt, wie sie es gewohnt sind. Wir sind damit nicht zurecht gekommen. Sie haben ihren eigenen Stil. Leipzig ist dann gefährlich, wenn wir den Ball haben. Sie sind sehr giftig dran, vor allem, wenn du über die erste Station flach durchs Mittelfeld spielen willst. Wir haben viel investiert, aber nicht alles richtig gemacht." © 2018 Getty Images Diego Demme (RB Leipzig): „Heute haben wir es einfach bis zum Ende durchgezogen. Wir waren ja zu Hause schon zweimal nah dran. Wir haben heute mit einem neuen System agiert, das gestern einmal trainiert. Das gleich so umzusetzen, ist natürlich richtig geil. Wir haben 70 Minuten Vollgas-Pressing gespielt und die Bayern kaum zur Entfaltung kommen lassen.“ © 2018 Getty Images Sandro Wagner (Bayern München): "Es ist eine riesige Stärke von Leipzig auf die zweiten Bälle zu gehen. Wir haben versucht guten Fußball zu spielen, gegen Leipzig ist das schwierig. Da musst du anders auftreten. Es passiert auch mal, dass man verliert. Ich gehe heute trotzdem zufrieden ins Bett. An meinem Treffer liegt das nicht. Ich bin kein Stürmer, der ein Tor macht und dann aufhört. Ich will lieber gewinnen und schieße keins. Wann wir Meister werden, ist mir Wurscht, das ist auch nicht großartig bei uns in den Köpfen drin." © 2018 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig): „Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, haben die Bayern nicht ins Spiel kommen lassen. Im Großen und Ganzen war es ein sehr gutes Spiel von uns und wir haben verdient gewonnen. Der Sieg war nicht nur sehr wichtig, weil er gegen die Bayern war, sondern auch für die Tabelle. Wir sind jetzt wieder dran an den Champions-League-Plätzen.“ © 2018 Getty Images Hasan Salihamidzic (Sportdirektor Bayern München): "Wir haben die erste Stunde nicht gut gespielt. Klar sind wir in Führung gegangen, die Leipziger haben es aber sehr gut gemacht und waren in den Zweikämpfen frischer. Zum Ende hin waren wir dann besser. Vielleicht war das zu spät. Wir haben viele Punkte Vorsprung, trotzdem muss man damit umgehen können." © dpa

KOMMENTIEREN