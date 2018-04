RB Leipzigs Sportdirektor Rangnick: „Wenn andere Vereine Trainer suchen, ist es deren Problem“

Anzeige

Leipzig. Bei den Lobeshymnen, die sowohl die Spieler von RB Leipzig als auch Sportdirektor Ralf Rangnick über ihren Trainer Ralph Hasenhüttl anstimmten, lässt sich erahnen, warum der 50-Jährige in den vergangenen Wochen auch als Kandidat bei Bayern München sowie Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht wurde. Ralf Rangnick stellte allerdings nach dem 3:2-Sieg am Samstag in Hannover klar: „An uns hat sich niemand gewendet und es braucht sich auch niemand an uns zu wenden." Eine weitere Ansage des Leipziger Sportdirektors an die Konkurrenz lautete: „Wenn andere Vereine Trainer suchen, ist es deren Problem und nichts unseres. Wir suchen keinen Trainer, wir haben noch einen bis mindestens 2019. Deswegen haben wir mit Trainersuchen anderswo auch nichts zu tun.“

Die Bilder vom 96-Spiel gegen RB Leipzig Hannovers Felix Klaus (r) und Leipzigs Bruma kämpfen um den Ball. © dpa Hannovers Salif Sane (l) bejubelt sein Tor zum 1:2. © dpa Hannovers Torwart Philipp Tschauner zieht eine Grimasse. © dpa Leipzigs Willi Orban bejubelt sein Tor zum 0:2. © dpa Jonathas (2.v.l.) versucht gegen Ibrahim Konate an den Ball zu kommen. © Maike Lobback Die Leipziger treffen zum 0:1. © Maike Lobback Waldemar Anton muss verletzt vom Platz geführt werden. © Maike Lobback Leipzigs Torschütze Emil Forsberg (verdeckt) bejubelt sein Tor zum 0:1 mit seinen Mannschaftskameraden. © dpa Die Leipziger jubeln über den Führungstreffer. © dpa Hannovers Martin Harnik und Leipzigs Diego Demme kämpfen um den Ball. © dpa Hannovers Fans zeigen vor dem Spiel das Banner "Hannover sagt Nein zum Produkt RB!". © dpa Edward Kowalczuk (links) und Ex-96er Babacar N'Diaye scherzen vor dem Anpfiff. © Maike Lobback

Der 59-Jährige will seinen Coach nicht nur bis 2019, sondern gerne noch länger behalten: „Das Ralph Hasenhüttl bisher einen richtig guten Job gemacht hat, steht außer Frage. Das ist unschwer an den Tabellenplätzen abzulesen, wir sind letztes Jahr zweiter geworden, jetzt in der Europa League unter den letzten acht. Die Mannschaft und die Spieler haben sich auch weiter entwickelt. Bis jetzt sind wir 100prozentig zufrieden mit der Arbeit.“ Wie der Sportdirektor in den Katakomben des Stadions in Hannover erklärte, sollen die in der Länderspielpause mit Hasenhüttl begonnenen Gespräche über eine Vertragsverlängerung in den nächsten Wochen weitergeführt werden. Intern haben sich die Gesprächspartner auch einen Termin gesetzt, aber: „den behalten wir für uns“, so Rangnick.

Forsberg: „Er macht RB Leipzig besser“

An den weiteren Aussagen des Sportdirektors war allerdings unschwer heraus zu hören, das vor dem letzten Spieltag im Mai nicht viel passieren wird: „Im Moment ist für uns entscheidend, dass wir die Saison so gut wie möglich zu Ende spielen und wenn möglich, uns über die Bundesliga für die Champions League qualifizieren. In der Europa League wollen wir auch noch eine Runde weiter, sogar wenn es möglich ist, ins Finale kommen. Das hat momentan natürlich Priorität.“ Zudem seien noch einige Punkte zu besprechen: „Wie ist der weitere Weg, wie sieht es mit dem Kader der aktuellen Mannschaft aus? Da hängt vielleicht auch noch ein bisschen was dran, wie wir am Ende abschneiden“, meinte Rangnick. Mit dem Trainerteam um Hasenhüttl werde es ebenfalls Gespräche geben, allerdings erst, wenn die Zukunft des Chefcoachs geklärt ist.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Yussuf Poulsen (RB Leipzig): Wir hätten nach dem 3:1 den Sack zumachen müssen und dürfen uns da nicht noch einmal angreifbar machen. Aber in den ersten 60 Minuten haben wir richtig gut gespielt!" © dpa Andre Breitenreiter (Hannover 96): „Man hat unseren Jungs von Beginn an angemerkt, dass sie verunsichert und nervös sind. Leipzig war aber auch richtig gut unterwegs. Nach dem 0:2 haben wir uns von allem befreit und eine scheiß-egal-Mentalität an den Tag gelangt und druckvoll nach vorn agiert.“ © dpa Willi Orban (RB Leipzig): "Wir haben es in der Schlussphase unnötig spannend gemacht und den Gegner durch zu einfache Ballverluste noch einmal aufgebaut. Das darf uns nicht passieren. Aber natürlich sid wir am Ende sehr froh über den Sieg!" © dpa Horst Heldt (Manager Hannover 96) zum aberkannten Tor: „Jetzt sagen sie mir, wo der da im Abseits steht. Gleiche Höhe - im Zweifel für den Stürmer!“ © dpa Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): „Wir haben heute wieder so ein bisschen beide Gesichter gezeigt. Eine Stunde lang mit dem Ball hervorragend, es aber versäumt, mehr als ein Tor zu machen. Nach dem 2:0 denkst du, jetzt hast du das im Griff. Aber wir haben die letzte halbe Stunde auch einfach nicht gut verteidigt. Deswegen war es am Ende noch ein Zittersieg.“ © dpa Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Vor allem nach so einer hitzigen Schlussphase. Im Grunde denke ich trotzdem, dass wir den Sieg verdient haben, weil wir viel investiert haben. Aber wir müssen es nicht so spannend machen, es schlauer spielen. Das müssen wir uns ein bisschen vorwerfen.“ © dpa Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): „Wir sind glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Wir haben kein schlechtes, sondern sogar 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir wussten, dass Hannover eine gute Mentalität hat und schon öfter zu Hause zurückgekommen ist. Nach dem 3:1 habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist durch. Zum Schluss hatten wir gefühlt 50 Ecken und Freistöße gegen uns.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir sind RB Leipzig, wir machen es immer spannend. Ein 3:1 nach 80 Minuten müsste reichen. Aber irgendwie wird es bei uns in diesem Jahr immer eng. Aber mir ist das egal, solange wir gewinnen, auch wenn es am Ende nicht immer gut aussieht.“ © dpa

Emil Forsberg verdeutlichte nach dem Sieg in Hannover, was er an seinem Trainer schätzt: „Er ist ein guter Manager, hat ein gutes Gefühl, führt gute Gespräche mit den jungen Spielern. Er weiß was zu tun ist. Man hat auch gesehen, dass er ein cleverer Coach ist. Er macht RB Leipzig besser.“ Yussuf Poulsen meinte: „Wir gehen natürlich davon aus, dass er bei uns bleiben wird. Er hat sehr viel Erfolg mit uns gehabt, die letzten zwei Jahre.“ Ist es auch für die Spieler ein guter Grund, länger im Verein zu bleiben? „Ich kann das nicht für jeden sagen. Aber die, die sein Vertrauen haben, da kann das schon eine Überlegung sein, wenn der Trainer auch langfristig bleibt“, erklärte der dänische Nationalspieler, der inzwischen im fünften Jahr das Trikot von RB Leipzig trägt.

KOMMENTIEREN