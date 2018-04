RB Leipzigs Stefan Ilsanker vor Champions-League-Endspurt: „Ich find das richtig geil“

Leipzig. Bei seiner Familie in Österreich hat Stefan Ilsanker Kraft für den Endspurt mit RB Leipzig getankt. Vor dem Verfolgerduell um einen Startplatz in der Königsklasse am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim , spricht der 28-Jährige im LVZ-Interview über die Defensivschwäche der vergangenen Partien, die Ziele für die letzten vier Saisonspiele sowie sein Faible für Handball und Kunst. Mit teuren Autos kann einer der ältesten unter vielen Jungspunden bei RB Leipzig wenig anfangen.

„Auch wenn wir damals 4:0 gewonnen hätten, könnten wir uns am Samstag nichts davon kaufen. Es sind neue 90 Minuten und wir werden alles dafür tun, um das Spiel als Sieger zu verlassen. Wir haben gute Chancen, können uns eine ganze Woche darauf vorbereiten, werden frisch sein. Mit unseren Fans im Rücken werden wir ihnen in einem hoffentlich super Spiel Paroli bieten.“

„Wir haben gegen sehr starke Teams gespielt, mit Marseille und Leverkusen , die unglaubliche Qualität in der Offensive haben. Wenn du früh einem Rückstand hinterher rennen musst, ergeben sich immer wieder Lücken. Bei den Standards waren wir auch nicht sattelfest, haben den unbedingten Willen nicht gezeigt. Aber wir werden das in den letzten vier Partien besser machen und zeigen, dass wir uns hinten nochmal steigern, wenn wir wieder frischer auf den Platz gehen.“

In den vergangenen Wochen sind die Abwehrprobleme zurückgekehrt, die RB schon in der Mitte der Saison geplagt haben. Warum jetzt?

Der Trainer hat in den letzten Partien in der Defensive variiert. Viererkette gegen Leverkusen, Dreierkette in Marseille, in Bremen in der Halbzeit von Dreier – auf Viererkette umgestellt. Ist das ein bisschen viel Veränderung, in solch wichtigen Spielen?

„Das denke ich nicht. Andere Mannschaften variieren während des Spiels auch mehrere Male. Wir können ebenfalls mehrere Systeme sehr gut umsetzen. Wir müssen uns auf den jeweiligen Gegner einstellen und haben jedes Mal einen Plan. Wenn wir wie in Bremen sehen, dass es in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut klappt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, auf eine andere Formation beziehungsweise Pressinglinie zurück zu greifen.“