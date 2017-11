RB Leipzigs Stürmer Poulsen fährt mit Dänemark zur WM nach Russland

Yussuf Poulsen hat es geschafft. Nach einem über weite Strecken sehr dominanten 5:-1Auswärtssieg (2:1) über Irland ist der Däne in Diensten von RB Leipzig mit seinem Heimatland bei der WM 2018 in Russland dabei. Während Dänemark im Heimspiel am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen war, schlug Dienstagabend in Dublin die große Stunde von Christian Eriksen (25).