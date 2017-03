RB Leipzigs Timo Werner erstmals für Nationalelf nominiert

Anzeige

Leipzig. Timo Werner hat den Sprung von der U21 in die deutsche A-Nationalelf geschafft. Bundestrainer Joachim Löw nominierte den Angreifer von RB Leipzig am Freitag für den anstehenden Test gegen England am 22. März und das WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan am 26. März. “Werner ist ein junger und interessanter Spieler mit guter Perspektive. Er ist sehr variabel und hat in dieser Saison konstant auf hohem Niveau gespielt", begründete Löw seine Wahl. "Ich freue mich darauf, ihn in unserem Kreis begrüßen und beobachten zu können.”

Joachim Löw nahm Timo Werners Spiel in Leipzig bereits selbst in Augenschein. © dpa

Für Werner ist es die erste Nominierung für die A-Mannschaft. Er hatte am 5. März seinen 21. Geburtstag gefeiert. Bis dato gehörte er zu den Stammkräften in der U21. In der Bundesliga führt er die Liste der deutschen Torschützen mit 14 Treffern an. RB Leipzig gratulierte seinem Angreifer via Twitter. Er ist der erste Spieler des Clubs, der den Sprung ins DFB-Team geschafft hat.

Werners Coach Ralph Hasenhüttl hatte seinen Stürmer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bremen am Donnerstag bereits überschwänglich gelobt. „Er ist in seiner Entwicklung kompletter geworden", so der Trainer. "Das Gesamtpaket Timo Werner ist jetzt schon gut und es wird ein Großartiges. Timo Werner ist sportlich und menschlich gewachsen.“

Dass eine Nominierung für die DFB-Elf die logische Folge dieser Entwicklung sein würde, hatte auch RB-Sportdirektor Ralf Rangnick prognostiziert. "Wenn er weiter so spielt, wie er es zuletzt gemacht hat, wird kein Weg daran vorbeiführen.“ (mit dpa)

Der komplette Kader der deutschen Nationalmannschaft:

Manuel Neuer - FC Bayern München Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona Bernd Leno - Bayer 04 Leverkusen Skhodran Mustafi - FC Arsenal Jonas Hector - 1. FC Köln Antonio Rüdiger - AS Rom Joschua Kimmich - FC Bayern München Benedikt Höwedes - FC Schalke 04 Mats Hummels - FC Bayern München Mesut Özil - FC Arsenal Sami Khedira - Juventus Turin Lukas Podolski - Galatasaray Toni Kroos - Real Madrid Thomas Müller - FC Bayern München Andre Schürrle - Borussia Dortmund Julian Draxler - Paris Saint-Germain Mario Gomez - VfL Wolfsburg Julian Weigl - Borussia Dortmund Leroy Sane - Manchester City Julian Brandt - Bayer 04 Leverkusen Timo Werner - RB Leipzig Emre Can - FC Liverpool Sebastian Rudy - TSG Hoffenheim Niklas Süle - TSG Hoffenheim

