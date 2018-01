RB Leipzigs Timo Werner und sein Faible für Freiburg

Anzeige

Leipzig. Wenn Timo Werner eines so gar nicht leiden kann, dann ist es, auf der Bank zu sitzen. Das zeigte er seinem Trainer Ralph Hasenhüttl ganz deutlich nach seiner Einwechslung vergangenen Samstag gegen den FC Schalke 04. Seinen Treffer zum 2:1 beim Rückrundenauftakt bejubelte er aggressiv in Richtung Bank, hielt sich anschließend den Zeigefinger vor den Mund.

Seine Leistung in der halben Stunde Spielzeit krönte er mit der mustergültigen Vorbereitung zum 3:1-Endstand von Bruma. Später sagte der 21-Jährige vor TV-Kameras, dass er seine Tore lieber schieße, wenn er von Beginn an spiele. Sein Coach meinte dazu vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg amüsiert: „Seine Quote als Einwechselspieler ist auch überragend. Er hat schon sieben Jokertore geschossen.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass der RB-Trainer seinen besten Angreifer in Freiburg allerdings wieder auf die Bank setzt, ist gering. Denn so viele Tore wie er schon gegen den Sportclub aus dem Breisgau erzielte, stolze acht in sieben Partien, schoss Werner gegen keinen anderen Verein. Beim 4:1-Sieg der Leipziger im Hinspiel gelang dem deutsche Nationalspieler ein Doppelpack. Insgesamt netzte er fünfmal in drei Partien für RB gegen Freiburg ein.

Zudem ist der 21-Jährige nun fitter, als noch vor einer Woche. Hasenhüttl hatte ihn gegen Schalke nicht in die Startelf befördert, weil er nach drei Wochen Pause und grippalem Infekt noch nicht wieder bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit war.

„Ich habe es wahrgenommen, das er lieber von Anfang an spielt. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber seine Reaktion war so, wie ich sie mir wünsche. Ich brauche keine Spieler, die zufrieden sind, wenn sie 30 Minuten rein kommen. Er darf dann gerne so gekitzelt sein, dass er sofort ein Tor macht und eins auflegt“, sagte der RB-Trainer am Donnerstag. Vielleicht wollte der Österreicher seinen jungen Shootingstar auch ein bisschen bei der Ehre packen – denn als Trainingsweltmeister ist Werner nicht bekannt.

