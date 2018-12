RB Leipzigs Toptorwart Gulacsi ist „handschuhverrückt“

Leipzig (dpa). RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi bezeichnet sich selbst als „handschuhverrückt“. In einem aktuellen Interview der „Sport Bild“ erklärte der 28-Jährige, dass er in jedem zweiten Spiel ein neues Paar Handschuhe trage. „Zuerst wasche ich sie aus, und trainiere ein- oder zweimal damit. Dann sind sie bereit für das Spiel.“

Der Erfolg spricht für Gulacsi: Der ungarische Fußball-Nationalkeeper hat die wenigsten Gegentore in der Bundesliga-Hinrunde kassiert (17 Treffer) und belegt mit dem sächsischen Verein den vierten Rang. Auch in der Spielvorbereitung setzt Gulacsi auf vertraute Abläufe. „Erst den rechten Schienbeinschoner, dann den linken. Viele solcher Kleinigkeiten“, erzählte er. Als Torwart sei er „wie ein Raubtier. Ich muss ganz ruhig sein, und wenn die Aktion kommt, bin ich blitzschnell hochgefahren“, sagte Gulacsi in dem Interview.