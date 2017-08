RB Leipzigs Torjäger Timo Werner knipst wieder  

Zum Glück hat er gegen den SC Freiburg gleich doppelt zugeschlagen. Sein Kopfball zum 1:1-Ausgleich ist der Dosenöffner beim 4:1-Sieg. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er macht aus nichts ein Tor. Er ist nicht der Größte, aber er springt bei der Ecke höher als jeder andere“, meint Mitspieler Diego Demme anerkennend zum Standardtreffer des 21-Jährigen.

Beim Tor zum 3:1 ist der Winkel so spitz, dass wohl nur wenige Spieler den Ball in den gegnerischen Maschen versenkt hätten. Kapitän Willi Orban erinnert sich: „Das hat er letztes Jahr schon ein paar Mal bewiesen, dass er von so einem spitzen Winkel sehr konsequent und abschlussstark ist.“

Für Timo Werner ist das erste Heimspiel der Saison auch Balsam für die Seele. Nach dem Sieg beim Confed-Cup stößt er in der Vorbereitung als Letzter zur Mannschaft, verletzt sich auch noch – muss wieder eine Woche pausieren. Dabei lebt der Stürmer von seiner Schnelligkeit, braucht das Training.