RB Leipzigs Trainer Hasenhüttl: „Ich war immer ein Freund der kleinen Schritte“

Leipzig. Zum zweiten Mal in dieser Saison tritt RB Leipzig an einem Freitag an - zum ersten Mal in der heimischen Red-Bull-Arena. Wie alle Freitag- und Montagspiele wird auch die Partie der Rasenballer gegen den FC Augsburg exklusiv im Eurosport-Player übertragen.

Die Vorberichterstattung mit dem Experten Matthias Sammer und RB-Sportdirektor Ralf Rangnick beginnt an diesem Freitag um 19.30 Uhr, der Anpfiff von Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) erfolgt um 20.30 Uhr.

Im Eurosport-Interview der Woche stand RB-Trainer Ralph Hasenhüttl Rede und Antwort - dieses Gespräch wird im Vorprogramm vor dem Anpfiff gesendet. Die besten Aussagen des RB-Coaches wurden vorab veröffentlicht.

Ralph Hasenhüttl über...

....die Chancen gegen den FC Bayern:

„Für uns waren die letzten eineinhalb Jahre eigentlich schon das Optimum, was wir erreichen konnten. Wir haben in dieser Zeit wesentlich mehr erreicht, als uns alle zugetraut hätten. Im Moment stellt der FC Bayern noch eine eigene Liga dar – und solange sie nicht anfangen, Fehler zu machen, wird das auch so bleiben."

...Pep Guardiola:

„Es ist natürlich ein großes Privileg gewesen, dass ich Pep kennenlernen durfte. Wir hatten einen tollen Austausch. Er ist ein richtiger Fußball-Fanatiker und nicht umsonst einer der besten Trainer, die es auf der Welt gibt."

...streikende Fußballer:

„Das Thema hat sicherlich dramatisch zugenommen. Es ist wichtig für die Vereine, da auch mal klare Kante zu zeigen – und in unserem Fall haben wir sehr viel Glaubwürdigkeit gewonnen, dass wir es geschafft haben, Stammspieler zu halten. Ich glaube, dass wir auch in Zukunft so handeln werden."

...seinen Weg als Trainer:

„Ich bin echt dankbar für die Entwicklung, die ich nehmen durfte. Das hat mich zu dem Trainer gemacht, der ich heute bin. Ich war immer ein Freund dieser kleinen Schritte, die es mir ermöglichen, aus wenig viel zu machen und sich dadurch zu behaupten. Ich könnte mir keinen schöneren Werdegang vorstellen."

...seine Aussage, sich den FC Bayern mangels Erfahrung noch nicht zuzutrauen:

„Die letzten Wochen haben doch gezeigt, wie wichtig es ist für mich und jeden anderen jungen Trainer ist, auch mal so ein Jahr erleben zu dürfen. Es ist nochmal ein ganz anderes Thema, Erfolg zu bestätigen – das musste ich vorher nie. Deshalb habe ich diese Aussage mit voller Überzeugung getätigt.“

