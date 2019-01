RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick zieht positives Vorbereitungsfazit und steckt hohe Ziele

Leipzig. Ralf Rangnick hat am Donnerstag ein vorläufiges Fazit unter die Rückrundenvorbereitung gesetzt. Besonders mit der Disziplin seiner Spieler zeigte sich der Trainer von RB Leipzig zufrieden: "Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht. Es ist jeder einzelne Lauf gemacht worden. Das ist sehr positiv und das erste Mal in meinen sechseinhalb Jahren bei RB Leipzig. Da gab es auch schon andere Zeiten, die noch nicht ganz so lange her sind."

Aus diesem Grund sieht Rangnick sein Team für den ausverkauften Auftaktkracher gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Red Bull Arena (18.30 Uhr) gut gerüstet: "Wenn wir es schaffen, kompakt als Mannschaft zu verteidigen, Dortmund unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen, wenn wir gut antizipieren, glaube ich, dass wir eine Chance haben, zu gewinnen. Mit dem Ziel gehen wir in das Spiel."

Düsseldorf dient nicht als Blaupause

Ein Verein, der es in dieser Saison gegen den BVB bereits vorgemacht hat, ist Fortuna Düsseldorf. Von diesem Erfolg will sich der RB-Coach jedoch nur bedingt beeinflussen lassen: "Düsseldorf hat das Ganze aus einer sehr defensiven Grundordnung gespielt. Das ist völlig legitim und normal, wenn du gegen den ungeschlagenen Tabellenführer spielst. Ich glaube aber nicht, dass das für uns eine Blaupause in einem Heimspiel gegen Dortmund sein kann. Es hat aber zumindest gezeigt, dass eine Mannschaft, die kompakt steht und verteidigt, den Dortmundern Probleme bereiten kann."

Dem BVB traut Rangnick nach der überragenden Hinrunde auch die Meisterschaft zu: "Wenn man sich die Tabelle anschaut, wird es sich zwischen Dortmund und Bayern entscheiden." Lucien Favre, seit dieser Saison Coach des Tabellenführers, sei dabei ein entscheidender Faktor: "Der Trainer ist immer derjenige, der am meisten für den kurzfristigen Erfolg der Mannschaft verantwortlich ist. Die variable Spielweise ist Luciens Handschrift. Er ist jemand, der Mannschaften perfekt einstellt, was Laufwege und das Umschaltspiel angeht. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie Tabellenführer sind und sechs Punkte vor den Bayern stehen."

Hohe Ziele