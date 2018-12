RB Leipzigs Trainer Rangnick und Stürmer Timo Werner bei Spenden-Gala

Werners Sturmkollege Yussuf Poulsen, 24, flog von Basel nach München, wo er gestern beim Sport1-Doppelpass einen formidablen Auftritt hinlegte. Headline des RB-Blocks: „Warum läuft der Rasenball nur zuhause rund, Herr Poulsen?“ Der Däne eierte nicht herum. „Keiner von uns kam an sein höchstes Niveau – wir haben keinen einzigen zweiten Ball gewonnen – ich muss den Konter vorm 0:1 unterbrechen – der Platz war klein, alles war eng, wir hatten keine Tiefe im Spiel – wir haben in Berlin und Hoffenheim super und in Freiburg sehr schlecht gespielt – mit 90 Prozent können wir nicht in Freiburg gewinnen.“ Via Einspieler kam Bayern-Star Joshua Kimmich zu Wort, erinnerte sich an die Wohngemeinschaft Kimmich/Poulsen. „Yussi hat Lebensfreude in die Bude gebracht. Er hat gerne lange geschlafen – gekocht hat er auch.“