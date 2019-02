RB Leipzigs Transfergerüchte: Werner und Upamecano bei Bayern im Gespräch, Schlager von Salzburg an die Pleiße 

Leipzig. Das Transferfenster ist seit Ende Januar geschlossen. Trotzdem brodelt auch bei RB Leipzig schon wieder die Wechsel-Gerüchteküche. Im Fokus steht dabei einmal mehr Timo Werner. Um einen Transfer des Nationalspielers, der bei den Roten Bullen noch einen Vertrag bis Sommer 2020 hat, wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert, auch weil RB mit dem 22-Jährigen ohne eine Verlängerung nicht in die kommende Saison gehen will.

Auch Upamecano im Fokus der Bayern

Ein Verein, der in den Gerüchten immer wieder auftaucht, ist der FC Bayern München. Einem Bericht der „Sport Bild" (Print) zufolge hat sich der deutsche Rekordmeister mittlerweile mit Werners Berater Karlheinz Förster auf einen Wechsel geeinigt. Spätestens 2020 soll der Transfer von Statten gehen. Ein offizielles Angebot für den Stürmer sei bei RB jedoch bisher nicht eingegangen. Mit dem derzeit verletzten Dayot Upamecano steht laut "tz" ein weiterer Spieler von Trainer Ralf Rangnick auf der Einkaufsliste der Bayern, die jüngst in Person von Präsident Uli Hoeneß angekündigt hatten, 2019 auf dem Transfer groß investieren zu wollen. Für den 20-jährigen Upamecano, der immer wieder mit internationalen Top-Clubs in Verbindung gebracht wird, würde laut den Football-Leaks-Dokumenten ab 100 Millionen Euro eine Ausstiegsklausel greifen.

Xaver Schlager schon im Anflug auf Leipzig?

Während sich die Bullen-Fans also womöglich mit dem ein oder anderen Abgang anfreunden müssen, könnte schon bald das nächste Mittelfeldtalent von Red Bull Salzburg die Leipziger verstärken. Die "Salzburger Nachrichten“ berichteten am Mittwoch, dass der Transfer von Xaver Schlager unter Dach und Fach gebracht wurde. Laut Informationen des SPORTBUZZERS, der bereits im Januar über das Interesse am 21-Jährigen berichtet hatte, gab es hingegen bisher keine Einigung.