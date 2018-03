RB Leipzigs U19-Coach Klauß erhält Fußball-Lehrer-Lizenz als Jahrgangsbester

Leipzig. Robert Klauß hat es geschafft. Zusammen mit 24 anderen Absolventen nahm er am Montagabend die Fußball-Lehrer-Lizenz entgegen. Sie ist gleichbedeutend mit der UEFA-Pro-Lizenz. Vorausgegangen war für alle ein zehnmonatiger Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie, den der Trainer der U19 von RB Leipzig als Jahrgangsbester abschloss. Entsprechend groß war die Freude bei der Ehrung. "Auch dieser Lehrgang hatte eine besondere Note. Diesmal war es der Teamgeist, der in der Gruppe gepflegt worden ist", so DFB-Ausbildungsleiter Frank Wormuth. "Dies wurde insbesondere in der letzten Phase des Lehrgangs deutlich, in der sich die Trainer gegenseitig bei den Hausarbeiten und in der Prüfungsvorbereitung unterstützt haben. Es war wieder ein Vergnügen, mit großen Trainertalenten unserer verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten."