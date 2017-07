RB Leipzigs „Unified Bulls“ – trotz Behinderung überall dabei

Mit einem extra Kleinbus ist die Gruppe zu fünft nach Tirol gereist. Heidi und Jörg Sabisch mit ihrer Enkelin Selina, Cindy Müller sowie Ronny Seidel sind froh, dass sie sich den Ausflug zu ihrem Lieblingsverein in die Berge leisten können. Denn für viele andere behinderte Mitglieder sei die Reise mit rund 500 Euro für fünf Tage einfach zu teuer.

Seefeld. Premiere für den Fanclub von RB Leipzig für Behinderte: Die „Unified Bulls“ haben sich erstmals während eines Trainingslagers der Roten Bullen unter die Schaulustigen gemischt. Ronny, der im Rollstuhl sitzt, durfte sogar gemeinsam mit ein paar Spielern beim Fotoshooting für die neue Fan-Kollektion, die im August auf den Markt kommt, dabei sein. Am Dienstag feuern sie ihre Stars auch beim Testspiel gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor an.

Andere Emotionen

Einige von ihnen treffen sich bereits drei Stunden vor den Heimspielen, sitzen dann zusammen vor dem Stadion. Besonders wichtig: Sie sind füreinander da. Vor kurzem stürzte ein Mitglied der „Unified Bulls“ und lag anschließend im Krankenhaus. Keiner wusste, was passiert war. Erst als der Verletzte beim Verein anrief, weil er aus der Klinik seine Dauerkarte nicht verlängern konnte, wussten die anderen Bescheid. „Wir haben ihn dann natürlich besucht, weil er ja sonst niemanden hat“, meint Heidi.

50 Rollstuhlplätze im RB-Stadion

Eins der wichtigsten Themen für die behinderten Fans ist der Besuch im Stadion. Inzwischen ist das in der Bundesliga überall gut möglich. Die Erlebnisse am Spieltag sind etwas Besonderes: „Die Emotionen sind bei uns ganz anders. Viele von uns heulen dann bei Toren auch mal vor Freude“, erzählt Heidi.

Neben dem heimischen Stadion schwärmen die „Unified Bulls“ nach ihrem ersten Bundesligajahr vor allem von zwei Auswärtsfahrten. Im Bremer Weserstadion saßen die Rollstuhlfahrer fast am Spielfeldrand, im Berliner Olympiastadion konnten sie bei den anderen RB-Fans direkt im Block sein und gemeinsam die Qualifikation für die Champions League bejubeln.

Einzig die geringe Anzahl der Rollstuhlplätze sorgt bei den Auswärtsspielen ab und an für lange Gesichter, denn nicht alle können dabei sein. Bei den Bayern gibt es 20, in Dortmund sind es sogar nur sieben. In der Red Bull Arena finden immerhin 50 Rollstuhlfahrer einen Platz.