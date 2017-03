RB Leipzigs "Unterschiedsspieler" sind in Augsburg gefragt

Leipzig. Am Donnerstagnachmittag hob der Charterjet Richtung Augsburg ab, am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) eröffnet die Partie der Rasenballer beim FCA den 23. Bundesligaspieltag. 2,18 Punkte haben die Männer von Ralph Hasenhüttl pro Spiel gesammelt. Geht es nur annähernd segensreich weiter, findet im Mai wieder ein Begängnis auf dem Marktplatz statt. Ohne Silly, dafür mit Sonne im Herzen und dem Pott mit den Riesen-Ohren vor der Brust.

Was spricht für anhaltende Punkte-Zuwächse?

Nicht viele Teams werden von Fußballern wie Timo Werner, Naby Keita, Marcel Sabitzer oder Emil Forsberg inspiriert. Männer wie Diego Demme und Stefan Ilsanker sorgen dafür, dass die Unterschiedsspieler den Unterschied machen können. Alle Roten Bullen rennen sich vom ersten Spieltag an einen Wolf. Wissend, dass Qualität von Qual kommt.

Ruhe im Kader, Planungssicherheit für Spieler und Bosse.

Alle tragenden Säulen sind langfristig gebunden. Der bis 2021 laufende Vertrag mit Keita wird in Kürze ausgeweitet.

Der Glaube ans eigene Tun & neue Facetten in der Bauanordnung.

Nach den Niederlagen in Dortmund und gegen den HSV hat sich am Cottaweg niemand samt Taktiktafel aus dem Kellerfenster gestürzt. Die Dellen wurden ausgebeult. Das RB-Spiel fußt auf frühes Stören, lässt sich darauf aber nicht reduzieren. Keita und Co. sorgen mit – durchaus riskanten – Dribblings für neue Spielsituationen.