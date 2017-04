RB Leipzigs Werner im Interview: „Ich kneife nie!“

*Leipzig. *Timo Werner in Zahlen: 21 Jahre, 27 Bundesligaspiele für RB Leipzig, 17 Tore, 7 Vorlagen, eine Schwalbe, eine Berufung in die Nationalmannschaft, eine Debütanten-Rede vor Jogi & Co., eine Zerrung, ein glanzvolles Comeback, Platz zwei in der Bundesliga. Der Fußballer Werner: Frühreif, höllisch schnell auf den Beinen und im Kopf, ehrgeizig, lernwillig, den Spieß­ruten-Lauf in Gelsenkirchen bravourös und mit einem Kopfballtor meisternd. Der (Familien-)Mensch Werner: Wohlerzogen, höflich, nahbar. Der Interviewpartner Werner: Unterhaltsam, offen, angriffs­lustig. Das Gegenteil von: Gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen.

Wenn Sie sich gegen Freiburg die fünfte gelbe Karte ...

... Sie müssen gar nicht weiterreden. Warum hätte ich das tun sollen? Um Schalke aus dem Weg zu gehen? Nein, ich kneife nicht, hab jetzt einiges hinter mir und wusste, dass ich auch dieses Spiel schaffen werde. Wir wollten auf Schalke unserem Traum von der direkten Champions League-Qualifikation näherkommen. Das ist uns gelungen.