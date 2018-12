RB Leipzigs Willi Orban will international Überwintern und hofft auf Gegner aus der Champions League

Europa League ade? Nicht, wenn es nach Willi Orban geht. Der RB-Kapitän hat schon seine Wunschgegner in der K.-o.-Runde vor Augen. Einen Wechsel von Jean-Kevin Augustin im Winter zum FC Everton verbucht Trainer Rangnick unter der Kategorie „Gerüchteküche“.

Leipzig. Siegen oder Fliegen: Dieses simple Motto trifft für RB Leipzig am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL Nitro) im Endspiel der Europa-League-Gruppenphase den Nagel auf den Kopf. Alles andere als ein Erfolg wäre für den Bundesligisten gegen den in fünf internationalen Partien punktlosen norwegischen Doublesieger Rosenborg Trondheim vor heimischem Publikum schwer erklärbar. Zumal das Team von Trainer Ralf Rangnick nach der enttäuschenden 0:3-Pleite am Wochenende im Fußball-Oberhaus beim SC Freiburg den eigenen Fans noch etwas schuldig ist.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Abschlusstraining von RB Leipzig

Kapitän Willi Orban hat das nationale Negativerlebnis im Breisgau abgehakt, ist heiß auf die Partie unter Flutlicht, weil er unbedingt international Überwintern möchte: „Wenn man so sieht, wer aus der Champions League in der Europa League kommt, würde ich mich persönlich sehr freuen, noch weitere Runden zu spielen. Da können noch einige interessante Begegnungen auf uns warten.“ Unter anderem sind im neuen Jahr Benfica Lissabon, Galatasaray Istanbul und der FC Valencia aus der Königsklasse eine internationale Liga tiefer mit dabei.

Finanzielle Welten

Ob die Leipziger bei der Auslosung am kommenden Montag eine Chance auf einen der spektakulären Kontrahenten haben, hängt von der Hilfe des Salzburger Bruders ab, der im Celtic Park eine herausfordernde Aufgabe vor sich hat und bereits als Tabellenführer für die K.-o.-Runde qualifiziert ist. Coach Rangnick wird sich am Donnerstag während der Partie über den Spielstand in Schottland auf den Laufenden halten lassen. Doch das Wichtigste ist, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen – zu gewinnen.

Zahlen zum nicht ganz unwichtigen monetären Faktor des Wettbewerbs. Für den Einzug in die K.-o.-Phase gibt es von der Uefa eine Million Euro Prämie. 500.000 Euro für den zweiten Platz in der Gruppe, denselben Betrag für das Erreichen des Sechzehntelfinals. Zum Vergleich die Summen, die im anderen internationalen Wettbewerb fließen: Allein für die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase bekam jedes Team in dieser Saison 15,25 Millionen Euro überwiesen.

Augustin und Everton? „Kategorie Gerüchteküche“

An seinem Rotations-Prinzip wird Coach Rangnick trotz des Endspiels am Donnerstagabend nichts ändern. „Es ist unser zwölftes internationales Spiel und wir haben bisher immer die ausgeruhteste Mannschaft ins Rennen geschickt“, sagt der 60-Jährige. Auch Bruma ist nach muskulären Oberschenkelproblemen wieder einsatzfähig. Beim 3:1-Sieg in Norwegen Anfang Oktober sorgten Jean-Kevin Augustin, Ibrahima Konaté und Matheus Cunha für die RB-Tore.

Apropos Augustin – zu einem Tauschgeschäft zwischen dem FC Everton und RB Leipzig und der damit verbundenen Rückkehr von Ademola Lookman sagte Rangnick am Mittwoch: „Es gehört in die Kategorie Gerüchteküche. Wir wissen davon nichts und haben auch keinerlei Pläne, die in diese Richtung gehen.“

