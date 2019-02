RB Leipzigs Winterneuzugang Amadou Haidara erstmals im Mannschaftstraining

Erstes Mannschaftstraining für Haidara

Erstmals mit der Mannschaft trainierte Amadou Haidara. Der Mittelfeld-Spieler war im Winter von Schwester-Club Red Bull Salzburg verpflichtet worden, laborierte jedoch in den vergangenen Monaten noch an einer Kreuzband-Verletzung. RB-Trainer Ralf Rangnick hatte in der Vorwoche angekündigt, dass der 21-Jährige langsam an höhere Belastungen herangeführt werden soll. Nach einigen Übungen mit der Mannschaft absolvierte er die restlichen Aufgaben individuell. Bruma, den Rangnick am Montagabend nicht berücksichtigt hatte, stand ebenso auf dem Platz wie Timo Werner. Der Nationalstürmer hatte das Heimspiel gegen Hoffenheim wegen eines Infekts verpasst. Auch er trainierte am Dienstagnachmittag individuell.