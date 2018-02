RB Leipzigs Yussuf Poulsen am Sonntag Talk-Gast im Doppelpass

Leipzig. Zuletzt kam er meist als Joker von der Bank, doch beim 2:0-Erfolg der Roten Bullen am Freitag gegen den FC Augsburg feierte Yussuf Poulsen sein Comeback in der Startelf. Sein 25. Pflichtspiel der Saison war eines der besten des Dänen. Besonders in Erinnerung bleibt die spektakuläre Vorarbeit des 24-Jährigen, die zum Führungstreffer von Dayot Upamecano führte - es war das Premierentor des französischen Innenverteidigers.