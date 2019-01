RB Leipzigs Yussuf Poulsen ist Schirmherr für Trainer-Projekt in Tansania

Leipzig. RB Leipzigs Stürmer Yussuf Polusen ist Schirmherr eines neuen Projekts des Internationalen Trainerkurses (ITK) der Uni Leipzig: Sieben Tage lang können dabei in Tansania Fußballtrainer an einer Weiterbildung von Experten des sächsischen Fußballverbandes teilnehmen. Auch für die Kinder der Region um Dar es Salaam sind laut Daniel Eckert-Lindhammer, Geschäftsführer des ITK, im Februar Trainingseinheiten geplant.

Am Sonntag hatte Poulsen in der TV-Show "Wontorra – der Fußball-Talk" auf Sky angekündigt, irgendwann studieren zu wollen, was genau, wisse er noch nicht. Die Messestadt müsste der 24-Jährige, so Eckert-Lindhammer, dafür jedenfalls nicht verlassen: " Die Universität Leipzig hat spezielle Angebote für Leistungssportler. Er ist immer willkommen."