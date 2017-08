RB Leipzigs Ziel zum Start: Ungeschlagen bis zur Länderspielpause

Auswärts auf Schalke, zu Hause gegen Freiburg: In den ersten zwei Bundesligapartien will der Vizemeister an den Traumstart vom Vorjahr anknüpfen.

Leipzig. Den Rekord der ersten Bundesligasaison kann RB Leipzig in seinem zweiten Jahr im Fußball-Oberhaus kaum toppen. 13 Spiele blieb der Aufsteiger zum Start ungeschlagen, grüßte zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze. Für die ersten zwei Partien in dieser Saison gegen Schalke (Samstag, 18.30 Uhr) und Freiburg (27. August, 15.30 Uhr) hat Trainer Ralph Hasenhüttl folgenden Wunsch: „Wenn wir aus der Geschichte auswärts ungeschlagen rausgehen und zu Hause gegen Freiburg nachlegen, bin ich super zufrieden.“

Der 50-Jährige betonte am Donnerstag: „Dass ein guter Start wichtig ist, da sind wir uns alle einig. Es nimmt gleich ein bisschen Druck vom Kessel.“ Denn den Luxus der ersten zwei „gemütlichen“ Spieltage mit einer Partie pro Woche wird es beim Vizemeister nur bis zur Länderspielpause geben. Anschließend folgen mit der Zweifachbelastung in der Champions League sieben Partien in 21 Tagen. „Deshalb ist es wichtig, die zwei Spiele dafür zu nutzen, um schon mal ein paar Punkte aufs Konto zu holen“, sagte der RB-Coach.

Neustart auf Schalke

Mit dem FC Schalke 04 wartet am Samstagabend zum Topspiel gleich ein spannender Kontrahent. Der junge Domenico Tedesco, der den FC Erzgebirge Aue vergangene Saison vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga rettete, soll als Trainer beim krisengebeutelten Ruhrpottclub mal wieder für einen Neustart sorgen. „Ich kenne ihn schon sehr lange. Er hat beim VfB Stuttgart sogar meinen Sohn trainiert. Er hat auch hier in Leipzig schon mal hospitiert“, verrät Hasenhüttl. Man sehe sofort die Handschrift des 31-Jährigen bei seinem neuen Arbeitgeber, so der RB-Coach.

💻 Die PK vor dem Liga-Auftakt bei Schalke 04! 💻 Das Mediengespräch vor dem #Bundesliga-Auftakt beim FC Schalke 04 mit Cheftrainer Ralph #Hasenhüttl. ___________ #S04RBL Geplaatst door RB Leipzig op donderdag 17 augustus 2017

Die taktische Herausforderung und die Atmosphäre in der knapp 55.000 Zuschauer fassenden Veltins-Arena lassen die erste Aufgabe zu einer besonders schweren werden. „Wir müssen sehr wach sein, um unsere Abläufe und den Plan umzusetzen“, fordert der RB-Coach. Der große Bonus der Leipziger liegt jedoch auf der Hand: Während RB im Sommer keinen Leistungsträger abgab, musste Tedesco auf Schalke zwölf Abgänge verkraften und zehn Neuzugänge einbauen. „Es ist ein Vorteil, dass man eine Formation im Kopf hat von der man weiß, dass sie funktioniert“, sagt Hasenhüttl.

Keita wird geschont – Demme nicht im Kader

Vorlagenkönig Emil Forsberg wird zum Start dabei sein, für 90 Minuten reicht es jedoch nicht. Bis zum Mittwoch nahm der schwedische Nationalspieler nach seiner Angina noch Antibiotika. Hasenhüttl hält sich offen, ob er ihn von Beginn an oder als Joker bringen will.

Keinen Grund zur Sorge gibt es bei Naby Keita. Der Feintechniker absolvierte am Donnerstag nur einen lockeren Lauf, weil er im Training einen Schlag aufs Knie bekommen hatte. „Er wird morgen wieder einsteigen“, gab Hasenhüttl Entwarnung.

Diego Demme wird hingegen am Samstag noch nicht einmal im Kader stehen: „Wir wollen nichts übers Knie brechen, sondern ihm Zeit geben, wieder in den vollen Rhythmus zu kommen“, sagte Hasenhüttl.

