RB Leipzigs Ziele vor dem Bayern-Spiel: Kein Platzverweis und Vorjahresausbeute toppen

Leipzig. Sechs Tage, zwei Spiele, am Samstagabend der Ausklang bei der Vereinsweihnachtsfeier in der Baumwollspinnerei: Dann geht’s für RB Leipzig ab in die verdiente Winterpause. Zum Jahresendspurt wartet mit dem Auswärtsspiel am Mittwoch beim Rekordmeister Bayern München noch ein echter Höhepunkt auf die Mannschaft von Ralf Rangnick – wenn da nicht die bitteren Erinnerungen der vergangenen zwei Jahre wären.

Die Allianz-Arena – bisher wahrlich kein gutes Omen für die Rasenballer. Zweimal war die Partie schon in der ersten Halbzeit entschieden, weil sich die Leipziger jedes Mal einen Platzverweis einhandelten. In der Premierensaison bekam Emil Forsberg nach einer halben Stunde wegen einer Grätsche von hinten an Philipp Lahm berechtig Rot, stand es zum Pausenpfiff 0:3.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Hinspiel Im zweiten Teil der bayerischen Woche musste RB Leipzig am 28. Oktober bei den Münchnern in der Allianz Arena ran. (@ Imago) (19) ©

Anzeige

Im Oktober 2017 sah Willi Orban schon in der 13. Minute nach einer Notbremse an Arjen Robben die rote Karte. Das Spiel konnte beim Stand von 0:2 ebenfalls nach dem ersten Durchgang zu den Akten gelegt werden. Der RB-Kapitän sagt vor dem dritten Anlauf: „Daran denken wir nicht. Wir wollen ein gutes Spiel machen, wissen das Bayern jetzt wieder in die Spur gekommen ist. Aber andere Mannschaften haben es in der Hinrunde vorgemacht, wie sie zu knacken sind. Die Balance muss stimmen, dass wir motiviert sind, aber nicht überpacen.“

Bangen ums Leipziger Mittelfeld – Kampl erleidet Oberschenkelprellung

Wie groß die Chance ist, dem Rekordmeister diesmal im eigenen Stadion Paroli zu bieten und ihn zunächst vom dritten Tabllenplatz zu verdrängen, wird davon abhängen, ob neben dem fehlenden und gelbgesperrten Marcel Sabitzer die beiden Mittelfeldakteure Kevin Kampl und Diego Demme einsatzbereit sind. Demme, der sich zuletzt mit einer Bauchmuskelzerrung herumplagte, spürte auch beim 4:1-Sieg am Sonntag gegen Mainz leichte Schmerzen. „Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist und ich am Mittwoch wieder ran kann“, sagte der Leipziger Kilometerschrubber.

Ob Kevin Kampl nach seinem „Kopftreffer“ gegen die Rheinländer am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch ungewiss. Die Folgen des Zusammenpralls wie Sehprobleme und Übelkeit stellten sich nach medizinischen Untersuchungen nicht als schwerwiegend heraus. Doch Kampl holte sich am Oberschenkel zusätzlich einen dicken Pferdekuss sowie eine Prellung. Dass RB die Ausfälle beider Spielgestalter nicht ersetzen kann, war zuletzt bei der 0:1-Pleite in Salzburg zu sehen.