RB-Nähkästchen, Derby und Buch: Guido talkt in Meusdorf

Leipzig. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hat Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig seit der Gründung quasi in Manndeckung. Am kommenden Montag (17 Juli) plaudert er im „Wirtshaus am Monarchenhügel“ im Meusdorfer Schwarzenbergweg in lockerer Runde aus dem berühmten Nähkästchen, stellt gemeinsam mit seinem Kollegen Torsten Teichert das Buch „Leipzig zurück in Europa - Fußball-Geschichten aus 30 Jahren mit dem steilen Aufstieg von RB“ vor – und auch das anstehende Regionalliga-Derby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig wird Thema sein.