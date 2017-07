RB-Sportdirektor fragte vor dem Bruma-Transfer auch Podolski um Rat

Leipzig. Wochenlang ging es hin und her, hing der Transfer des neuen Sturmjuwels von Galatasaray Istanbul aufgrund verschiedenster Interessen und Mitspracherechte am seidenen Faden. Inzwischen ist er einer von sechs Neuzugängen beim Vizemeister, steigt nächste Woche wie die meisten anderen Nationalspieler ins Training ein und soll für seine 12,5 Millionen Euro Ablöse für viel Furore vor dem gegnerischen Tor sorgen. Sein Vorbild ist übrigens Cristiano Ronaldo. „Wenn er damit die Trainingseinstellung von ihm meint, dann freuen wir uns“, sagte Ralf Rangnick.

„Außergewöhnlich begabt“

Test gegen Pokalsieger – Müller zurück in die Heimat

Sonstige Neuigkeiten vom Cottaweg: Der letzte Testspielgegner für die Sommervorbereitung steht. Während des Trainingslagers in Seefeld (Österreich) trifft das Hasenhüttl-Team am 25. Juli auf den türkischen Pokalsieger Konyaspor. Dann gibt es für Neuzugang Bruma bereits ein Wiedersehen mit einem türkischen Kontrahenten. Erst am 3. Juni gewann er mit Galatasaray 2:1 in der türkischen Süper Lig.