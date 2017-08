RB-Sportdirektor Ralf Rangnick ist nach Wechsel von Ousmane Dembélé besorgt

Rangnick musste vor drei Jahren in einem ähnlichen Fall eine Entscheidung treffen. Damals wollte Sadio Mane trotz gültigen Vertrages RB Salzburg verlassen. „Er wollte unbedingt weg, es gab aber keine Angebote“, so der 59-Jährige. Er habe dann von seiner Seite Michael Zorc aus Dortmund eingeladen, der dann auch nach Salzburg gekommen sei und daneben auch mit Leverkusen gesprochen. „Der Berater hat Sadio Mane gesagt, dass beide Vereine brennend interessiert seien“, erinnert sich Rangnick. Später stellte sich heraus, dass Bayer gar kein und der BVB erst für das nächste Jahr über eine Verpflichtung nachgedacht haben. „Sadio war so geschockt, dass er fast in eine Depression verfallen ist“, so der Sportdirektor.