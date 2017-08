RB-Leipzig-Sportdirektor Rangnick sieht wenig Chancen für Verbleib von Keita 

Leipzig. Ralf Rangnick hat erstmals eine Ausstiegsklausel im bis 2020 laufenden Vertrag von Naby Keita bestätigt. Zudem geht der Sportdirektor von RB Leipzig davon aus, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler den Champions-League-Teilnehmer vorzeitig verlassen dürfte. «Es ist inzwischen ja auch bekannt, dass Naby Keita nächste Saison eine Klausel in seinem Vertrag hat», sagte Rangnick in einem MDR-Interview zur Sendung «Die lange RB-Leipzig-Nacht», die in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgestrahlt wird.