RB-Sportdirektor Rangnick zweifelt an Keita-Verlängerung

Leipzig. Ralf Rangnick gibt sein Bemühen auf, den Vertrag von Naby Keita zu verlängern. „Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass wir es schaffen, seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern“, sagt der Sportdirektor von RB Leipzig im Interview mit SPORT BILD. Ursprünglich wollte Rangnick den Kontrakt des Mittelfeldspielers über 2020 hinaus verlängern und dabei die Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro für den nächsten Sommer streichen. Nun deutet alles darauf hin, dass Keïta noch ein Jahr in Leipzig bleibt und dann dank der Klausel geht. Auch Rangnick räumt ein: „Ich kann versichern, dass Naby in dieser Saison bei uns spielt. Alle anderen Szenarien hängen natürlich auch davon ab, wie wir in dieser Saison abschneiden, wie Naby selbst spielt und so weiter.“