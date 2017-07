RB-Stürmer Quaschner wechselt nach Bielefeld

Nach einem Jahr Leihe an den VfL Bochum sollte der Stürmer in dieser Woche nicht zum Trainingsauftakt bei RBL am Cottaweg auftauchen, sondern einen neuen Verein finden. Mit der Arminia ist Quaschner am Mittwochmorgen bereits ins Trainingslager gereist. In Leipzig hätte er noch bis 2018 einen Vertrag gehabt.