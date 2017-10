RB-Vorstandschef Mintzlaff: Vertragsgespräche mit Rangnick vor Abschluss

Leipzig. RB Leipzig will Sportdirektor Ralf Rangnick möglichst bald noch länger an den Verein binden. "Der Vertrag von Ralf Rangnick wird verlängert, wir sind in guten Gesprächen. Ich gehe davon aus, dass ich das im November erledigt habe", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff im TV-Sender Sky. Rangnick selbst sieht auch eine längere Zukunft für sich beim Fußball-Bundesligisten. Der 59-Jährige hatte zuletzt beim SPORTBUZZER-Fantalk 3.0 von seiner hohen Jobzufriedenheit in Leipzig geschwärmt und betont, dass er gern weitere Jahre in der Messestadt verbringen möchte. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2019.