RB zollt Sportfreunden Respekt: „Die haben um ihr Leben gekämpft“

Aalen. Trainer und Spieler von RB Leipzig waren sich einig, dass beim 5:0-Sieg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen längst nicht alles rund lief. Dafür zogen sie vor der Leistung des Sechstligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals den Hut.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl: „Ich habe in Aalen sehr schöne Zeiten erlebt und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir die nächste Runde erreichen. Es war eine super Stimmung im Stadion und wir haben in der ersten Halbzeit dafür gesorgt, dass sie noch länger gut blieb, indem wir das zweite und dritte Tor nicht gemacht haben. Es sind ein paar Dinge passiert, die mir nicht gefallen haben. Wir haben uns zwei Gelbe Karten geholt und es gab fast schon die Gefahr, dass man mit Gelb-Rot vom Platz geht. Deshalb habe ich früh gewechselt. In der zweiten Halbzeit war das Spiel so, wie ich mir das gewünscht habe. Trotzdem Kompliment an Dorfmerkingen. Eine sehr leidenschaftliche Vorstellung, ohne übertriebene Härte.“

SfD-Coach Helmut Dietterle: „Wenn ich die Statistik ansehe, dann steht hier nur einmal eine Null und das ist bei den Toren. In allen anderen Bereichen haben mir viele Dinge gut gefallen. Zum Beispiel eine Passquote von 59 Prozent. Das zeigt, dass wir auch ein bisschen Fußball gespielt und nicht nur hinten drin gestanden haben. Dieses ganze Spiel und das Drumherum war eine gewaltige Leistung des gesamten Vereins. Wir brauchen jetzt bestimmt noch drei Wochen, um wieder beim Normallevel anzukommen.“

RB Leipzig gewinnt bei Dorfmerkingen: Erste Einschätzung von Guido Schäfer

Yussuf Poulsen, der drei Tore vorbereitete und einen Elfmeter verwandelte: „Wir haben es uns selbst schwer gemacht und waren am Anfang vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig, hatten zu viele Passfehler. In der Pause hat der Trainer gesagt, dass wir ein bisschen mehr Tempo ins Spiel bringen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner dann auch gut ausgespielt und die Bälle ins Tor geschossen.“

RB-Kapitän Willi Orban: „In der ersten Hälfte haben wir etwas ungeduldig gespielt, viele Ballverluste gehabt. Die haben um ihr Leben gekämpft. Das war für sie ein Highlight-Spiel. Das hat man gesehen und gespürt. Die Jungs haben vor allem in der ersten Hälfte Gas gegeben. So lange sie noch Kraft hatten, hat Dorfmerkingen sehr bissig in den Zweikämpfen agiert.“

Jetzt Durchklicken: Die RB-Spieler in der Einzelkritik Timo Werner: Tor gemacht, Elfer verschossen, ansonsten auffällig unauffällig. Note 3 (@GEPA Pictures) Oliver Burke: Fällt nach seiner Einwechslung weder auf noch ab. Note 3 (@GEPA Pictures) Konrad Laimer: Wandelt zeitig an einer Ampel-Karte, sollte gegen einen Sechstligisten nicht so sein. Note 4 (@GEPA Pictures) Dominik Kaiser: Kommt zeitig, spult unaufgeregt sein Pensum runter. Note 3 (@GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Über 90 Minuten bester Mann, bissig und zweifacher Torschütze. Note 2 (@GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Auf links gesetzt und ein Aktiv-Posten. Note 3 (@GEPA Pictures) Willi Orban: Die Pässe ins tiefe Mittelfeld kommen eher selten an, in der Defensive kaum gefragt. Note 3 (@GEPA Pictures) Bruma: Kaum vom Ball zu trennen, aber noch nicht mit dem Mittelweg Pass-Dribbling gesegnet. Note 3 (@GEPA Pictures) Naby Keita: Taut erst nach dem Wechsel auf, dann omnipräsent und mit Ball-Magnet. Note 3 (@GEPA Pictures) Stefan Ilsanker: Hat alles im Griff und gute Chancen auf einen Startplatz auf Schalke. Note 2 (@GEPA Pictures) Lukas Klostermann: Läuft viel, aber oft ohne Ertrag. Note 3 (@GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Auch er kann es viel besser. Seine Stärken in der Luft kommen nicht zum Tragen. Note 3 (@GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Nicht immer zu 100 Prozent bei der Sache, hat deshalb unter der Dusche Beinfreiheit. Note 4 (@GEPA Pictures) Peter Gulacsi: Zweimal in Aktion, zweimal souverän. Im zweiten Durchgang ohne Aufgabe. Note 2 (@GEPA Pictures)

Marco Haller, Sportfreunde Dorfmerkingen: „Wir können zufrieden sein, haben alles gegeben und reingehauen. Natürlich haben wir es auch genossen. Wir wollten uns nicht hinten rein stellen und auch mal Nadelstiche setzen. Das ist uns gelungen.“

Stürmer Fabian Weiß, der Dorfmerkingen mit drei Treffern im Landespokalfinale in den DFB-Pokal geschossen hatte: „Schade, dass wir in der zweiten Halbzeit so schnell das zweite Tor kriegen. Dann wird es schwer mit der Kraft, RB ist zu schnell und technisch richtig gut. Wir können aus dem Spiel lernen und hoffentlich viel Euphorie in den Liga-Alltag mitnehmen.“

