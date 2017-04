Reaktionen nach dem späten 1:0-Sieg von RB Leipzig gegen Leverkusen

Torschütze Yussuf Poulsen: „In einem Spiel, in dem wir das Tor so unbedingt gebraucht haben, ist es umso erfreulicher. Es war eine super Vorarbeit von Emil, er hat einen tollen Überblick. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass er ihn quer spielen würde. Ich musste einfach nur schnell genug durchlaufen. Ich war nicht traurig, dass ich am Anfang draußen gesessen habe, weil sich mein Körper nicht so gut gefühlt hat. Ich habe am Mittwoch das erste Mal seit mehreren Wochen wieder 90 Minuten gespielt.“

Vize-Kapitän Willi Orban: „Es ist zweitrangig, dass ich vom Platz geflogen bin, wenn man sieht, wie die Mannschaft noch den Lucky Punch gesetzt hat. Es ist ein überragendes Gefühl, wir haben eine Englische Woche gehabt, die sehr intensiv war, drei Siege gelandet. Wir haben gemerkt, dass Leverkusen am Ende ein bisschen müde geworden ist. Auch mit zehn Mann kannst du noch einmal einen Abschluss machen. Es war ein überragender Spielzug über Sabi und von Emil auf Yussi quergelegt. Unter dem Strich haben wir verdient gewonnen, denn wir hatten die klareren Chancen. Wenn der Schiri die zweite Situation als Foul bewertet und dann mit der zweiten Gelben, dann muss ich das akzeptieren. Aber wenn man die Relationen zum Mainz-Spiel sieht, dann ist es fragwürdig.“