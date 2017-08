Das sind die Reaktionen auf den Stimmungsboykott

Ryan Kent: 96 bemüht sich um Ryan Kent vom FC Liverpool, dem Club von Trainer Jürgen Klopp. Der 20-jährige Linksaußen bereitete beim 3:0 gegen Bayern beim Audi-Cup ein Tor vor. © Imago

Zoran Tosic: Schnell, dribbelstark, erfahren, ablösefrei - Zoran Tosic ist nach Sportbuzzer-Informationen Hannover 96 angeboten worden. Der 30-Jährige Serbe ist nach sieben Jahren bei ZSKA Moskau derzeit ohne Verein. Tosic, der zu Beginn seiner Karriere als Riesentalent galt und von Manchester United unter Vertrag genommen wurde, hat bereits Bundesligaerfahrung: In der Rückrunde 2010/11 lief er für den 1. FC Köln auf ( 14 Spiele, 5 Tore, zwei Vorlagen). © imago

Luuk de Jong: In der niederländischen Eredivisie knipste er zu Beginn seiner Karriere fast nach Belieben. Mit der Empfehlung von 32 Toren in 51 Pflichtspielen wechselte de Jong 2012 zu Borussia Mönchengladbach - und wurde zum Millionenflop. 2014 kehrte de Jong wieder zurück nach Holland. Nun will der mittlerweile 26-Jährige sich wieder in der Bundesliga beweisen - vielleicht für Hannover 96? © imago

Anthony Ujah: 96 ist sich mit dem Wunschstürmer einig. Ujahs Club, Liaoning FC in China, will den treffsicheren Stürmer allerdings erst in der Winterpause ziehen lassen. Ujah ist bundesligaerfahren (zwischen 2011 und 2016 spielte er für Mainz, Köln und Bremen ). © imago

17 Tore hat Ishak Belfodil in der vergangenen Saison für Standard Lüttich erzielt. Der 25-Jährige hat seinem Club erklärt, dass er wechseln möchte. Zu 96? Manager Heldt sagt dazu nichts. Auch Leverkusen soll Interesse an dem 1,91 Meter Hünen haben, der vor fünf Jahren in der italienischen Seria A für Aufsehen sorgte und zeitweilig mit einem Marktwert von über zehn Millionen Euro gehandelt wurde. Sein aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei sechs Millionen Euro. © imago/Belga

Der brasilianische Innenverteidiger Matheus Dória Macedo wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. Bei Olympique Marseille hatte der 22-Jährige in der Rückrunde einen Stammplatz auf der Bank (23 Ligaspiele, ein Tor). Laut Bild-Zeitung will Matheus Dória Macedo seinen Klub trotz Vertrags bis 2019 verlassen. Die Ablösesumme könnte ein Problem werden: Angeblich verlangt Marseille 7 Millionen Euro © imago/panaramic

Laut griechischen Medien soll sich Hannover 96 intensiv mit Gojko Cimirot beschäftigen. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler ist bei PAOK Thessaloniki unter Vertrag. © GETTY

Als möglicher Neuzugang hält sich schon länger der Name Kévin Monnet-Paquet: Der 28 Jahre alte Franzose hat in der vergangenen Saison fünf Tore und vier Vorlagen für St. Etienne erzielt. Sein Vertrag beim letztjährigen Europa-League-Teilnehmer läuft noch bis 2018. © imago

Hannover 96 soll nach Informationen der Bild Hoffenheims Talent Philipp Ochs (links) etwas genauer unter die Lupe genommen haben. Für den 20-jährigen linken Mittelfeldspieler kommt wohl aber nur ein Leihgeschäft in Frage. © dpa

Offenbar wird Pierre-Michel Lasogga als mögliche Alternative für die Sturmspitze bei Hannover 96 diskutiert. Die Formkurve des 25-jährigen Angreifers zeigte zuletzt nach unten. © dpa

Was für eine Flügelzange das doch wäre: Noah Joel Sarenren Bazee auf der einen und Ihlas Bebou (noch Fortuna Düsseldorf) auf der anderen Seite. Problem: Bebou dürfte für viele Bundesligisten interessant sein. © dpa