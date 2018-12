Finale der Klub-WM: Real Madrid gegen Al-Ain FC live im Stream und TV schauen

In La Liga läuft es für Real Madrid alles andere als rund. Platz vier und fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und Erzrivalen FC Barcelona. Das Finale der Klub-WM mit Real Madrid gegen Al-Ain FC am Samstag (17.30 Uhr) kommt den „Königlichen“ daher gelegen. Sie haben die Chance, den ersten Titel der Saison zu holen und „Barca“ als Rekordsieger des seit 2000 mit Unterbrechungen ausgespielten Wettbewerbs zu überflügeln.

Die FIFA Klub-WM wird zum zweiten Mal in Folge in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. Real Madrid triumphierte auch 2017 am Golf, damals setzten sich die Spanier mit 1:0 gegen Gremio Porto Alegre aus Brasilien durch. In diesem Jahr bezwangen „Los Blancos“ im Halbfinale den Finalisten von 2016, Kashima Antlers aus Japan. Drei Tore von Superstar Gareth Bale ließen keinen Zweifel an der dritten Final-Teilnahme in Folge für den Champions-League-Sieger. Gegner Al-Ain FC aus dem Gastgeberland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, war 2018 der Sieger der UAE Arabian Gulf League. Der Verein hatte mit den beiden Ghanaern Abédi Pelé und Asamoah Gyan sowie dem Ex-HSV-Profi Boubacar Sanogo schon namhafte Spieler unter Vertrag.