Real Madrid: Das sind die möglichen Ronaldo-Nachfolger

Medienberichten zufolge könnte ein Landsmann Nachfolger Ronaldos werden: Linksaußen Goncalo Guedes wird von Ronaldo-Berater Jorge Mendes vertreten und spielte bei der WM an der Seite des künftigen Juve-Stars. Er gehört Paris Saint-Germain, war in der vergangenen Saison aber an Valencia verliehen. © Getty/Carlos Rodrigues